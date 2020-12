Six matchs de suspension pour le fils de Lilian Thuram après son crachat sur un défenseur autrichien

Marcus Thuram a écopé de six matchs de suspension et de 40 000 euros d'amende de la part de la Fédération allemande de football après avoir craché au visage d'un adversaire lors du match entre le Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim.

L’international français de 23 ans, Marcus Thuram, sera suspendu pour une durée de six matchs, cinq ferme et un avec sursis, pour avoir craché au visage du défenseur autrichien Stefan Posch, le 19 décembre 2020, lors de la rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim. L’annonce a été faite le 21 décembre par la Fédération allemande de football (DLF) dans un communiqué de presse.

La suspension concernera les rencontres «de la coupe d'Allemagne et de la Bundesliga», selon le document de la DLF, qui ajoute que le fils de Lilian Thuram devra s’acquitter d’«une amende de 40 000 euros». Cette amende s’ajoutera à celle décidée par son club de Mönchengladbach (150 000 euros).

Après la rencontre, Marcus Thuram s’était excusé sur les réseaux sociaux, évoquant un geste «accidentel» et «non intentionnel».

En 2019, le joueur argentin Santiago Ascacibar, évoluant alors à Stuttgart avait également été condamné à six matchs de suspension pour avoir craché sur l’Allemand Kai Havertz. Mais à l’époque, le Covid-19 n’avait pas encore fait son apparition.