Coronavirus : la Russie recommande de nouvelles restrictions face à l'aggravation de la pandémie

Les autorités russes préconisent un renforcement des restrictions liées au Covid-19, sur fond d'aggravation de la pandémie. L'application des mesures continuera néanmoins de relever des autorités régionales.

L'autorité sanitaire russe Rospotrebnadzor recommande désormais aux Russes de porter un masque «dans les endroits bondés, les transports publics, les taxis, les parkings et les ascenseurs», dans un communiqué publié ce 27 octobre. Il est également recommandé qu'entre 23h et 6h du matin, les événements publics soient interdits et les lieux de restauration fermés. Sur Instagram, Rospotrebnadzor a précisé que l'application de ces recommandations relèverait des autorités régionales. Ces nouvelles recommandations interviennent alors que la Russie connaît, comme d'autres pays dans le monde, une forte hausse des nouveaux cas d'infection quotidiens au Covid-19.

Le 27 octobre, les autorités ont rapporté la mort de 320 personnes atteintes par la maladie ces dernières 24 heures, ce qui est un record dans ce pays. Le nombre de nouvelles infections s'établit lui à 16 550. Même si le taux d'incidence pour 100 000 habitants reste toujours inférieur en Russie comparé à d'autres grands pays européens, à ce jour elle est le quatrième pays le plus touché par la pandémie avec un total de 1 547 774 cas d'infection et 26 589 morts. La capitale Moscou et sa région restent les principaux foyers de la maladie dans le pays.

La semaine dernière, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a annoncé que les boîtes de nuit et les bars de la ville seraient autorisés à continuer leur activité s'ils introduisaient un système d'enregistrement électronique pour pouvoir plus facilement remonter la chaîne de contamination dans le cas d'infection en ces lieux. Mais ce système pourrait bien devenir obsolète. A Saint-Pétersbourg par exemple, les autorités de la ville avaient déjà décidé de fermer les établissements de vie nocturne après 23h.

Par ailleurs, plus tôt en octobre, les Moscovites âgés de plus de 65 ans avaient été vivement encouragés à rester chez eux. Mais malgré la résurgence du nombre de cas, les autorités russes veulent à tout prix éviter de nouvelles mesures strictes de confinement, dont les effets sont dévastateurs pour l'économie.