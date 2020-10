Gaffe ou lapsus ? Biden fait polémique en se vantant d'organiser «la fraude électorale»

«Nous avons mis en place l’organisation de fraude électorale la plus grande et la plus inclusive de l’histoire de la politique américaine», a lancé Joe Biden lors d'une interview, suscitant nombre de réactions outrées, dont celle de Donald Trump.

La remarque n’est pas passée inaperçue, loin s'en faut. Dans une interview accordée le 24 octobre au média Crooked, le candidat démocrate à l’élection présidentielle Joe Biden, le timbre clair, a déclaré : «Nous sommes dans une situation où nous avons mis en place – et vous l’avez fait pour notre administration, celle du président Obama, avant celle-ci – nous avons mis en place, je pense, l’organisation de fraude électorale la plus grande et la plus inclusive de l’histoire de la politique américaine.»

Lapsus révélateur ou simple gaffe ? A seulement 10 jours du scrutin du 3 novembre, la réponses est évidente pour le directeur de campagne adjoint de Donald Trump, qui a rapidement partagé sur Twitter la sortie de Joe Biden en écrivant : «Les gens demandent pourquoi le Président se bat tant devant les tribunaux pour l’intégrité du vote. Pourquoi nous avons une si grande équipe opérationnelle pour le jour de l’élection ? Voilà pourquoi.»

Dans la foulée, Donald Trump a lui-même retweeté Justin Clark, en ajoutant : «Quelle terrible chose à dire pour Joe Biden ! Election truquée ?»

What a terrible thing for Biden to say! Rigged Election? https://t.co/jQXxeQCZU9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2020

Alors que le vote par correspondance sera utilisé cette année par de nombreux Américains, Donald Trump a souvent dénoncé cette pratique, la jugeant vulnérable à la fraude et aux erreurs de comptage. Le président américain est allé jusqu’à affirmer que ce système pourrait faire basculer le scrutin de l’élection du 3 novembre. Une idée rejetée par le camp démocrate.