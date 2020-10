«Incapable de prendre son poste au sérieux» : Barack Obama entre en campagne contre Donald Trump

A 13 jours de l'élection présidentielle et à la veille du dernier débat entre les deux candidats, Barack Obama a soutenu son ancien vice-président Joe Biden lors d'un meeting public dans lequel il a étrillé le mandat de Donald Trump.

L'ex-président et prédécesseur de Donald Trump à la Maison-Blanche Barack Obama a tenu dans la soirée du 21 octobre un meeting public de type drive-in – Covid oblige – devant le Citizens Bank Park, au sud de Philadelphie. Il a soutenu son ex-vice-président Joe Biden – en avance dans les sondages mais en retrait depuis les accusations de corruption visant son fils Hunter – en critiquant vivement le bilan et la personnalité du président sortant, Donald Trump.

A 13 jours d'une élection qu'il considère être la plus importante de la vie des Américains, Barack Obama a affirmé ne pas s'intéresser aux sondages, échaudé par l'élection de 2016 lors de laquelle Hilary Clinton était, comme Joe Biden, donnée largement gagnante. Pour l'ex-président démocrate, beaucoup d'électeurs étaient alors «restés chez eux, ont été flemmards et complaisants». «Pas cette fois ! Pas lors de cette élection !», a-t-il martelé.

Tweeter en regardant la télévision ne résout pas les problèmes

Il s'en est ensuite pris au style de Donald Trump, affirmant que «nous devons vivre avec les conséquences de [Donald Trump], qui s'est montré incapable de prendre son poste au sérieux». Il a ensuite tourné en dérision le président républicain en déclarant que «tweeter en regardant la télévision ne résout pas les problèmes».

Barack Obama a poursuivi en critiquant le rapport à la vérité de son successeur : «Notre démocratie ne fonctionnera pas si les gens, qui sont censés être nos dirigeants, mentent tous les jours et élaborent des contrevérités». «Avec Joe Biden et Kamala Harris aux commandes, vous n'aurez pas à vous préoccuper d'inepties au quotidien [...] Ce sera tellement moins éreintant !» a-t-il assuré aux militants présents.

La gestion de la pandémie de Covid-19 vilipendée

L'ancien président démocrate a également critiqué la gestion de la crise du Covid-19 par l'administration Trump, dans un pays où la maladie a fait plus de 221 000 morts : «La pandémie aurait été difficile pour n'importe quel président [...] mais le niveau d'incompétence et de désinformation, le nombre de gens qui ne seraient peut-être pas morts si nous n'avions fait que des choses évidentes». Barack Obama a alors assuré que Joe Biden et sa colistière seraient capables de «gérer cette pandémie de façon plus efficace». «Quatre ans plus tôt, vous seriez en train de pique-niquer ici plutôt que de regarder un discours depuis votre voiture», a affirmé Barack Obama sous les applaudissements et les klaxons du public. Le maire démocrate de Philadelphie, Jim Kenney, a effet interdit jusqu'en février les rassemblements de plus de 50 personnes dans le lieux publics.

Sur le plan économique, la mauvaise gestion de la pandémie par le président sortant aurait, selon Barack Obama, entraîné la fermeture de «plus de 100 000 petites entreprises» et la perte de «millions d'emplois».

Cette charge virulente de Barack Obama contre Donald Trump est inédite, comme l'a déclaré sur CNN son ancien conseiller David Axelrod : «Les ex-présidents ne se mêlent d'ordinaire pas trop de politique et certainement pas de la politique de leur successeur [...] Je pense que c'était [l'intention de Barack Obama] mais Trump a changé cette résolution.»