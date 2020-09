Colombie : le neveu de Pablo Escobar trouve 18 millions de dollars dans une cache de son oncle

Nicolas Escobar a raconté à la télévision colombienne avoir trouvé 18 millions de dollars ainsi que des affaires appartenant à son oncle, parmi lesquelles la machine à écrire qui servait au trafiquant de drogue pour rédiger des menaces publiques.

18 millions de dollars, une pépite d’or, une machine à écrire, des radios, un stylo et une montre Rolex : Nicolas Escobar, neveu du trafiquant de drogue Pablo Escobar, a annoncé il y a quelques jours auprès de la chaîne de télévision colombienne Red+ Noticias avoir trouvé ce «butin» dans une ancienne cache de son oncle à Medellín (Colombie). Les affaires se trouvaient depuis des dizaines d’années dans une maison du quartier de Las Palmas.

Nicolas Escobar assure avoir fait cette découverte suite à une vision. «Je vivais là-bas depuis environ quatre ou cinq ans, je m’asseyais dans un restaurant et je regardais à travers la vitre l’endroit où il y avait un garage, je vis un homme qui entrait à cet endroit et disparaissait.» Il ouvre la porte du garage et entre dans une pièce à l’odeur nauséabonde. Il y aperçoit un sachet plastique rempli de liasses de billets, dont une grande partie est aujourd’hui dégradée, inutilisable, et n’a donc aucune valeur. Red+ Noticias raconte que la machine à écrire était celle qui servait à Pablo Escobar pour faire rédiger les communiqués de menace au gouvernement et au pays. Il a partagé sa découverte dans une vidéo diffusée à la télévision colombienne.

🔴#Exclusivo | No todos los secretos sobre los tesoros de Pablo Escobar habían sido revelados. #RedMásNoticias conoció sobre la última caleta del exjefe del cartel de Medellín.



Investigación de @fabianforeroba1 y @ChichoGiraldoRe. pic.twitter.com/9NzJRmWNK5 — red+ noticias (@RedMasNoticias) September 23, 2020

Le neveu du tristement célèbre narcotrafiquant n’en est pas à son coup d’essai, s’étant déjà rendu dans des «planques» de son parent. «Je le dis avec une grande fierté, je suis le neveu aîné de Pablo Escobar, j'ai pu l'accompagner à de nombreuses reprises. Une personne m'a kidnappé le 17 mai 1993 pour savoir où se trouvait Pablo. Ils m'ont torturé pendant plus de sept heures. Ils ont pris deux de mes ouvriers et les ont blessés avec une tronçonneuse dans l'espoir de m'atteindre pour obtenir l'endroit où se trouvait Pablo Escobar», a-t-il précisé à la télévision.