Syrie : le chef de la diplomatie russe en visite à Damas pour discuter la coopération économique

Le président syrien Bachar el-Assad a reçu à Damas le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, évoquant la coopération économique entre les deux alliés face aux sanctions occidentales imposées au pouvoir syrien.

Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé lundi 7 septembre dans la capitale syrienne pour rejoindre une délégation russe venue la veille sous la houlette du vice-Premier ministre Iouri Borissov. C'est la première visite du chef de la diplomatie russe à Damas depuis février 2012.

La délégation a rencontré le président Assad qui a souligné la «détermination» de son gouvernement à «poursuivre le travail avec les alliés russes» pour mettre en oeuvre les accords bilatéraux et assurer «le succès des investissements russes en Syrie», a indiqué la présidence syrienne dans un communiqué cité par l'AFP.

Entre autres, les participants de cette rencontre ont évoqué la possibilité de nouveaux accords «dans l'intérêt des deux pays et qui permettraient d'alléger les répercussions des sanctions» contre la Syrie . Le président syrien et le ministre russe ont en outre souligné l'importance des «mécanismes permettant de dépasser le blocus économique et les pressions sur le peuple syrien».

«La rencontre entre la délégation russe et le président Assad a été productive, de divers aspects de la coopération bilatérale ont été abordés. (...) Nous avons convenu de poursuivre la réalisation des projets dans le domaine économique», a déclaré le ministre des affaires étrangère syrien Walid al-Mouallem cité par l'agence russe TASS. Il a souligné également que la rencontre avec la délégation russe a été très constructive et productive. «L'avenir de nos relations avec la Russie est prometteur à la fois dans le domaine politique et économique», a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs mois la Syrie fait face à l'aggravation de la crise économique, accentuée par les sanctions de la loi «César», adoptées par Washington à la mi-juin qui sont venues se greffer aux sanctions déjà imposées par les Occidentaux. Ces mesures en vigueur depuis des années visent des représentants du pouvoir syrien, mais impactent aussi le domaine économique, avec notamment des restrictions sur les importations syriennes et le secteur pétrolier.

La Russie soutient toutes les initiatives de désescalade en Libye

Par ailleurs le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov avait abordé la situation dans la région du Moyen-Orient et notamment en Libye qui depuis l’intervention controversée menée en 2011 sous l’égide de l’OTAN et la chute de Mouammar Kadhafi, reste plongée dans le chaos, nourrissant aussi bien le terrorisme islamiste que la crise migratoire. Il a affirmé lors d'une conférence de presse que la Russie soutient toutes les initiatives de cessez-le-feu en Libye et encourage le début de négociations.

Le ministre Lavrov a également noté qu'il n'y avait pas de solution militaire à ce conflit et que les allégations parues dans certains médias occidentaux, selon lesquelles la Russie aurait utilisé la Syrie comme un point de départ pour le transfert d'armes et de mercenaires vers la Libye, sont infondées.

«En ce qui concerne la Libye, je tiens à affirmer ce dont j'ai parlé plusieurs fois: tant en Libye que dans d'autres pays, de l'Afrique à l'Europe en passant par les États-Unis, il y a toujours des accusations contre la Fédération de Russie. Mais on ne nous a jamais présenté de preuves», a déclaré Sergueï Lavrov cité par l'agence TASS.