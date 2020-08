La Russie prévoit pour octobre une vaccination de masse contre le Covid

Le ministre russe de la Santé a annoncé que la vaccination de masse contre le coronavirus dans le pays devrait commencer en octobre. Un premier vaccin candidat a passé les essais cliniques et sa procédure d'enregistrement est en cours de traitement.

Le ministre russe de la Santé prévoit une campagne de vaccination étendue contre le nouveau coronavirus à partir d'octobre, après qu'un candidat vaccin a achevé ses essais cliniques.

«Nous prévoyons des vaccinations plus étendues en octobre, car nous devons mettre en place progressivement un nouveau système de traitement», a ainsi déclaré Mikhaïl Mourachko aux journalistes à Nijni Novgorod (centre de la partie européenne du pays), répondant à une question de Tass. Selon le ministre, les vaccins commenceront à être utilisés après l'obtention du certificat d'enregistrement. En outre, la surveillance des patients déjà vaccinés sera effectuée en parallèle.

«Le premier vaccin contre le coronavirus élaboré par le Centre de recherche en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa a passé les essais cliniques. Un ensemble de documents est en cours de préparation pour la procédure d’enregistrement. Un autre vaccin est maintenant soumis à des tests cliniques et nous attendons au moins deux demandes dans les deux prochains mois pour la réalisation d’études cliniques», a expliqué le ministre.

Il a en outre annoncé que les médecins et les enseignants seraient les premiers à bénéficier de la vaccination contre le Covid. Une surveillance des patients déjà vaccinés sera également assurée.

La Russie sera-t-elle le premier pays à finaliser un vaccin contre le Covid-19 ?

L'agence Interfax avait cité le 29 juillet une source déclarant que le vaccin recevrait l'autorisation officielle entre le 10 et le 12 août et serait administré à une partie de la population à partir du 15. .

Kirill Dmitriev, président du Fonds souverain russe, qui finance la recherche du vaccin contre le Covid-19, avait déclaré dans un reportage publié par CNN le 28 juillet, que son développement en Russie était comparable au lancement du premier satellite artificiel de la Terre par l'Union soviétique, le satellite Spoutnik. «Les Américains ont été surpris quand ils ont entendu le "bip" émis par Spoutnik. C'est la même chose avec ce vaccin. La Russie y sera arrivée la première», avait-il déclaré.

Selon l'agence RIA, le président russe Vladimir Poutine avait de son côté déclaré lors d'une réunion sur la situation sanitaire et épidémiologique le 29 juillet : «Les principales exigences pour le vaccin sont son efficacité et son innocuité prouvées. Par conséquent, nous devons agir avec beaucoup de prudence, en conformité avec toutes les exigences et règles dans ce domaine complexe. La confiance dans le vaccin doit être absolue.» «C'est notamment à partir de [ces exigences] que nous prendrons les décisions ultérieures sur la vaccination contre le coronavirus», avait-il précisé.

Plus de 100 vaccins candidats sont actuellement en cours de développement à travers le monde pour tenter d'arrêter l'épidémie de coronavirus. Selon un dernier bilan compilé ce 1er août par l'agence Reuters, plus de 17,61 millions de personnes dans le monde ont contracté le virus, et 679 094 personnes en sont mortes.