L’Armée américaine débarque à La Rochelle pour renforcer la défense européenne

Dans le cadre de son opération Atlantic Resolve, l'armée américaine est arrivée à La Rochelle. Le Pentagone souhaitant faire transiter une brigade aéromobile. L'objectif annoncé : renforcer la défense européenne.

L'armée américaine prépare un de ses plus gros déploiement militaire en Europe. Le 7 juillet, La Rochelle (Charente-Maritime) accueillera une brigade aéromobile américaine qui va transiter par le port charentais avant de rejoindre l’Allemagne et la Pologne. D'après Ouest-France, «60 des 80 hélicoptères (Black Hawk, Apache et Chinook) de la 101e Combat Aviation Brigade et 1 500 véhicules, conteneurs et autres équipements , selon le commandement de l’US Army en Europe, débarqueront d’un roulier actuellement en Atlantique.»

A l'initiative de l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama après le rattachement de la Crimée à la Russie, et poursuivie par Donald Trump, ce passage vers un port français constitue selon Ouest-France une «première». Le quotidien régional rapporte que «depuis janvier 2017, des brigades blindées et aéromobiles, directement projetées des Etats-Unis par voie maritime, effectuent des séjours tournants de neuf mois pour renforcer le flanc est de l’Europe face à la Russie».

La France devient une plaque tournante

Le quotidien Sud Ouest rapporte également que «pour la première fois, la France devient une plaque tournante du transit de matériel militaire dans le cadre de cette opération».

En mai 2017, l'armée américaine avait installé en Pologne un nouveau quartier général pour ses troupes dans le cadre des opérations de l'OTAN et du Pentagone sur le flanc oriental de l'Alliance, destinées à intimider la Russie.

Au total, il s'agissait de 6 000 militaires déployés en Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie, tous membres de l'Otan.

En février 2017, c'était en Estonie que le pays avait, sur son territoire, une partie des 4 000 soldats américains, 87 chars lourds et 144 véhicules blindés déployés dans le cadre de l'OTAN.

Ces actions sont effectuées en prévention de toute action potentielle de la Russie, alors que Moscou a toujours nié représenter un quelconque danger pour la région, et dénoncé l'extension de l'Alliance atlantique à ses frontières.