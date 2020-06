Prix décerné à la télévision, approbation de Rihanna : le show-bizz américain séduit par Assa Traoré

Simultanément aux manifestations Black lives matter à travers le monde, le combat d'Assa Traoré, qui réclame «justice» pour son frère depuis 2016, a eu de récents échos outre Atlantique, où elle a reçu du soutien émanant du show business américain.

Assa Traoré, figure emblématique de la lutte contre les violences policières et le racisme depuis la mort de son frère Adama en juillet 2016, pour laquelle elle met en cause la responsabilité des policiers ayant procédé à son interpellation, a reçu le 28 juin le prix américain «BET Global Good», dans le cadre des «BET Awards», créés en 2001 par la chaîne Black Entertainment Television, afin de récompenser principalement les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines de divertissement et d'engagement.

«C'est une reconnaissance pour toutes les victimes, pour toutes les familles qui ne cessent de lutter pour la vérité et la justice», a déclaré Assa Traoré dans un message vidéo diffusé lors d'une cérémonie virtuelle de remise de prix.

Le combat d'Assa Traoré a de fait franchi les frontières dans le contexte du mouvement international Black lives matters qui a gagné en intensité depuis la mort du citoyen afro-américain George Floyd au mois de mai, lors de son interpellation à Minneapolis. Comme le relève l'AFP, plusieurs journaux américains ont fait le portrait d'Assa Traoré ces derniers jours et la chanteuse Rihanna s'est fendue d'un post sur les réseaux sociaux via le compte de sa marque pour saluer son engagement. «L’activisme noir est si puissant. L’activisme noir est construit sur un héritage de personnes courageuses qui luttent contre les injustices du monde entier et s’efforcent de créer un monde meilleur pour chacun d’entre nous»", peut-on lire dans une publication mentionnant, entre autres, Assa Traoré.

En France, ses positionnements continuent de susciter la controverse, plusieurs intellectuels dénonçant une «racialisation» du débat public, au mépris de «l'universalisme républicain».

Annoncée quelques jours plus tôt par le magazine The Hollywood Reporter, la remise d'un prix américain à Assa Traoré avait fait réagir le policier syndicaliste Alexandre Langlois à l'antenne de RT France, qui tout en dénonçant la lenteur de la justice française sur le dossier, s'était montré très critique sur le combat mené par Assa Traoré. «Les Etats-Unis font bien ce qu'ils veulent, en France ça me choquerait un petit peu car il y a tout qui est mélangé dans ce combat», avait-il déclaré, évoquant un combat «idéologique» et «fourre-tout», qui amenait selon lui à «des amalgames». «Il y a une volonté de vérité que je peux comprendre [...] La lenteur de la Justice est inadmissible, au bout de quatre ans on ne connaît toujours pas la vérité», avait-il encore estimé

Depuis la mort en juillet 2016 de son frère après son arrestation par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise, dans la région parisienne, Assa Traoré enchaîne manifestations, prises de parole, interviews. Épaulée par un solide «comité» d'une vingtaine de proches et de militants des quartiers, elle réclame inlassablement «vérité et justice» pour Adama.

L'enquête, toujours en cours, a viré à la bataille d'expertises, sans pour l'instant de mise en cause des forces de l'ordre.