Vladimir Poutine : face à la pandémie, le système de santé russe a prouvé son efficacité

Lors d'un discours adressé à la nation, le président russe a dressé le bilan de la lutte contre la pandémie et s'est félicité de l'efficacité du système de santé du pays. Il a également rappelé le rôle majeur du personnel soignant mobilisé.

Lors d'un discours diffusé à la télévision russe, Vladimir Poutine a souligné que malgré les difficultés économiques, sanitaires et sociales liées à la pandémie du coronavirus, la Russie était parvenue à développer «un mécanisme de réponse rapide» aux nouveaux défis et que le pays était désormais capable de résoudre des problèmes «d'une complexité exceptionnelle.»

La vie humaine c'est l'essentiel

«Les gens se sont soudés face à une menace commune par la conscience que nous ne pouvions remporter la victoire qu'en travaillant ensemble et que la vie humaine, c'est l'essentiel», a déclaré Vladimir Poutine.

Il a également rappelé que l'industrie du pays avait réussi à s'adapter aux nouvelles réalités en quelques semaines seulement, en augmentant notamment la production d'équipement de protection individuelle. Le chef de l'Etat s'est félicité du fait que la Russie soit «parmi les rares pays du monde qui ait réussi à mettre en place leur propre production de médicaments efficaces contre le coronavirus.»

En revenant au secteur de la santé, le président russe a noté l'une des mesures les plus importantes : la construction de nouveaux hôpitaux ou leur rééquipement, qui a permis d'accueillir de manière plus efficace un grand nombre de malades atteints du Covid-19. Et si à la mi-mars, dans tout le pays, il n'y avait qu'environ 40 000 lits spécialisés pour les patients infectés par le coronavirus, on en comptait déjà plus de 180 000 début juin. «Cette réserve sera maintenue en état de préparation même si le nombre quotidien de nouvelles infections diminue», a affirmé Vladimir Poutine.

La Russie aujourd'hui est à la première place au niveau mondial en termes de nombre de tests réalisés

Selon lui, cette dynamique positive est liée à l'augmentation constante du nombre de tests effectués. «La Russie aujourd'hui est à la première place au niveau mondial en termes de nombre de tests réalisés sur les personnes. Ce nombre total de tests a dépassé 17 millions», a précisé le chef de l'Etat. Les tests massifs de la population permettent en effet aux médecins russes de détecter la maladie dès ses premiers stades, même si elle se déroule de manière asymptomatique, et de rompre la chaîne de transmission de l'infection, en empêchant sa propagation et donc en sauvant des vies humaines.

14 centres de recherche fédéraux de Russie travaillent sur un vaccin contre le coronavirus. Les essais cliniques des premiers échantillons ont déjà commencé

Dans ce discours, Vladimir Poutine a également souligné que malgré tous les efforts, la menace liée à la maladie perdurait et qu'il faudrait rester très vigilant jusqu'au lancement «de la production de masse d'un moyen efficace de prévention». Il a rappelé qu'à ce jour, «14 centres de recherche fédéraux de Russie [travaillaient] sur un vaccin contre le coronavirus» et que «les essais cliniques des premiers échantillons [avaient] déjà commencé.»

Néanmoins, la production d'un vaccin ne garantit pas une sécurité absolue, a expliqué Poutine, c'est pourquoi, selon lui, le respect de l'ensemble des mesures sanitaires et préventives resterait de mise.

L'âme, la force, le soutien de notre système de santé, ce sont des personnes dévouées à leur travail, à leur vocation.

Par ailleurs, le président a rendu hommage au personnel soignant mobilisé pendant l'épidémie : «L'âme, la force, le soutien de notre système de santé, ce sont des personnes dévouées à leur travail, à leur vocation.» En remerciant les professionnels qui se battent pour la vie de chaque patient, le président russe à déclaré que l'Etat continuerait à les soutenir dans cette situation si particulière. «Vous soutenir, vous fournir tout ce dont vous avez besoin est le devoir de l'Etat. Nous avons fait et continuerons à faire tout notre possible pour cela. [...] Cela concerne également le soutien matériel», a déclaré Vladimir Poutine.