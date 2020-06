Covid-19 : la fin du confinement annoncée à Moscou

Moscou, principal foyer de la pandémie de Covid-19 en Russie, mettra fin le 9 juin au régime de confinement imposé à la population depuis fin mars, a annoncé le maire de la ville Sergueï Sobianine.

«Dès demain, le confinement et le système de laissez-passer seront levés», a déclaré le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine, se félicitant que «Moscou retrouve son rythme de vie habituel».

Le maire de la capitale a précisé un calendrier s'étalant jusqu'à la fin juin pour la réouverture des services à la personne, les lieux publics et de loisirs. Les coiffeurs et salons de beauté rouvriront dès le 9 juin, les musées et les terrasses des cafés et restaurants rouvriront 16 juin tandis que les salles de sport et les piscines accueilleront de nouveau des visiteurs le 23 juin.

Dans le cadre d'un déconfinement prudent, Moscou avait déjà rouvert le 1er juin les commerces non alimentaires, les centres commerciaux et les parcs. Les promenades étaient aussi autorisées aux Moscovites selon un système de créneaux horaires.

Moscou reprend son rythme de vie normal. Toutes les principales restrictions seront levées en juin

«Moscou reprend son rythme de vie normal. Toutes les principales restrictions seront levées en juin, à condition que la sécurité épidémiologique et les mesures sanitaires soient préservées», a-t-il déclaré.

«Depuis plusieurs semaines maintenant, lentement mais sûrement, la pandémie est en déclin», a précisé Sergueï Sobianine pour justifier le déconfinement, soulignant notamment que «le nombre de personnes sortant des hôpitaux est supérieur aux admissions». Le port obligatoire du masque dans la rue et de gants dans les lieux fermés et les transports restent en vigueur à Moscou, a précisé la mairie.

Les nouveaux assouplissements dans la capitale russe interviennent alors que la Russie a enregistré lundi 8 juin, veille du déconfinement annoncé, 8 985 nouveaux cas de coronavirus et 112 décès au cours des dernières 24 heures. A Moscou, où une baisse du nombre cas quotidiens est constatée depuis environ deux semaines, 2 001 nouvelles contaminations ont été enregistrées.

Par ailleurs, la Russie a annoncé ce 8 juin une réouverture partielle des frontières, fermées depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus. Selon un décret signé par le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, les Russes pourront quitter le territoire national pour des raisons médicales, professionnelles ou liées aux études. Les ressortissants étrangers pourront quant à eux venir se faire soigner en Russie ou s'ils doivent s'occuper de proches, a précisé Michoustine lors d'une réunion télévisée.

Le Premier ministre a, lui aussi, justifié cette mesure par la stabilisation du nombre de nouveaux cas, lors des six derniers jours, en particulier à Moscou.

Selon l'OMS, la Russie a atteint le plateau

Lors d'une conférence de presse à Genève, le 5 juin, le Docteur Margaret Harris, porte-parole officiel de l'OMS, a expliqué que l'épidémie semblait avoir atteint un plateau en Russie. Elle a également souligné que le fait d'avoir testé un grand nombre de personnes avait permis aux autorités russes d'identifier de nombreux cas et aidé à lutter contre la pandémie de Covid-19.

Interrogée sur le défilé militaire à l'occasion du 75e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie, prévu le 24 juin et qui doit se tenir sur la place Rouge de Moscou, Margaret Harris a expliqué que l'OMS ne s'opposait pas à la tenue de l'événement de masse, mais qu'il était essentiel de «procéder à une évaluation des risques» et «d'élaborer des mesures de sécurité» afin de prévenir la transmission de la maladie.