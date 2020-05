400 migrants débarquent illégalement sur une plage de Sicile, une première depuis des années

Plusieurs centaines de migrants ont débarqué illégalement sur une plage de Sicile, avant de prendre la fuite, par petits groupes, le long des routes et à travers la campagne. Le bateau des passeurs est actuellement recherché.

Environ 400 migrants ont été débarqués illégalement le 24 mai sur une plage de Sicile, dans le sud de l'Italie, selon l'agence de presse Ansa, qui cite la police nationale.

Les migrants auraient été laissés par un bateau à quelques mètres du rivage d'une plage du sud de la Sicile, dans la région d'Agrigente, avant que cette embarcation non identifiée ne reprenne le large, précise Ansa.

Le bateau des passeurs recherché

Des recherches sont en cours pour repérer le navire, par hélicoptère et avec des bateaux des gardes-côtes. Les migrants arrivés sur la plage ont pris la fuite par petits groupes, le long des routes et à travers la campagne, demandant de l'eau aux automobilistes et à monter dans les voitures, rapporte notamment le journal Agrigento Notizie. D'autres se sont installés sous des arbres pour se reposer.

Un débarquement aussi massif sur les côtes siciliennes n'était pas arrivé depuis des années, les passeurs évitant de venir jusqu'en Italie. En revanche, des débarquements plus modestes sont fréquents sur les côtes italiennes. Ainsi 52 personnes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, ont débarqué ce 24 mai également sur la petite île de Linosa, non loin de Lampedusa, au sud de la Sicile, selon les autorités italiennes. Elles se trouvaient à bord d'une embarcation de 10 mètres. La veille, une vingtaine de personnes sont arrivées à bord d'un pneumatique, au milieu des baigneurs, sur une plage de Marsala, commune de l'est de la Sicile. En outre, six Tunisiens ont réussi à accoster avec une minuscule barque à Lampedusa le 23 mai, tandis que 40 de leurs compatriotes étaient ensuite interceptés près du littoral de cette île et escortés jusqu'au port par les garde-côtes. Pour la première fois depuis le déconfinement en Italie, une barque transportant sept personnes avait en outre accosté le soir du 22 mai en Sardaigne.

Selon les chiffres du ministère italien de l'Intérieur, en date du 22 mai, 4 445 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année.