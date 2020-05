Prenez part à un flash-mob musical «Jour de la Victoire : un pour tous»

A l'occasion des 75 ans depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, en Russie comme à l’étranger aura lieu un événement culturel et patriotique international intitulé «Le Jour de la Victoire dans toutes les langues.»

Le 9 mai 2020, dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique à travers toutes les régions de la Fédération de Russie ainsi qu’à l’étranger, il est prévu d’organiser un événement culturel et patriotique international intitulé «Le Jour de la Victoire dans toutes les langues.»

Dans le cadre de cette campagne, tous ceux qui le souhaitent sont invités à interpréter la légendaire chanson «Le Jour de la Victoire» dans leur langue maternelle : une section interactive spéciale sera créée sur le site pobeda-2020.ru, fournissant un karaoké et une traduction interlinéaire de cette chanson dans les langues des peuples de Russie, de l'ex-Union soviétique et d’autres pays du monde (plus de 100 langues au total). Cette section interactive sera lancée le 3 mai. En outre, les utilisateurs pourront enregistrer sur le site leur propre vidéo dans laquelle ils interprètent cette chanson. A l’issue de la campagne, un concours sera organisé afin de sélectionner les meilleurs clips vidéo, qui seront ensuite diffusés sur les grandes chaînes russes et publiés dans les réseaux sociaux.

Le projet vise à démontrer l'unité multiethnique des peuples de la Russie, ainsi qu'à unir les habitants du monde entier qui célèbrent le Jour de la Grande Victoire. Cette victoire a été obtenue au prix des efforts surhumains consentis par des peuples très différents, par un grand nombre de personnes d’ethnies et confessions différentes, qui étaient unis par une seule idée : sauver le monde du fascisme. L’unité internationale des peuples au nom du but suprême constitue l’objectif principal de la campagne. «Le Jour de la Victoire», chanson de guerre la plus populaire et la plus appréciée en Russie, est le symbole de l'unité internationale des nations victorieuses.

La campagne «Le jour de la Victoire dans toutes les langues» constituera une contribution essentielle à la préservation de la mémoire historique et témoignera notre immense reconnaissance envers nos grands-pères et arrière-grands-pères, envers ceux qui ne sont pas revenus de la guerre, ceux qui ont forgé la victoire à l'arrière et les soldats du front qui, heureusement, sont toujours parmi nous.

Le projet est mis en œuvre par le comité d'organisation public «Nacha pobeda» (Notre victoire). Parmi les partenaires du projet figurent l'Agence fédérale pour les affaires ethniques, l’Agence fédérale pour la CEI, la diaspora russe à l'étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotroudnitchestvo), l'Agence fédérale de presse et des communications de masse (Rospetchat), Russia Today, la Société historique russe, la Société historique militaire russe, l'Union russe des anciens combattants, et le mouvement populaire russe « Volontaires de la Victoire ».