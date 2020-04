La République tchèque annonce la prise en charge de patients français touchés par le coronavirus

Six patients français atteints du Covid-19 vont être envoyés en République tchèque pour y être soignés. Un transfert qui intervient un peu plus de deux semaines après des tensions entre Prague et Rome concernant un détournement d'aide humanitaire.

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a déclaré ce 5 avril à la télévision publique que six patients français atteints par le Covid-19 seraient traités «dans les jours à venir» dans le sud-est du pays, à l'hôpital de Brno.

«La France nous a demandé de l'aide, nous avons répondu à l'appel [...] Nous avons offert à la France 14 lits parce que nous avons une capacité suffisante. Si nos collègues en France ont des problèmes considérables, nous devons les aider», a déclaré Andrej Babis.

Jusqu'au 5 avril, la France avait enregistré 7 560 décès dus au coronavirus, tandis que 28 143 personnes étaient soignées dans des hôpitaux.

La République tchèque a de son côté recensé 4 543 cas confirmés de contamination, dont 67 décès, selon un bilan du 5 avril cité par l'AFP. Le président du gouvernement tchèque a souligné que son pays «faisait preuve de solidarité au sein de l'UE» après avoir envoyé du matériel médical en Italie, en Slovénie et en Espagne.

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, la République tchèque a néanmoins fermé ses frontières le mois dernier, ainsi que la plupart des magasins, tous les pubs, cinémas, théâtres et musées.

A la mi-mars, un épisode plus sombre avait par ailleurs été source de tensions entre Prague et Rome. La République tchèque avait ainsi été accusée d'avoir détourné des centaines de milliers de masques et des milliers de respirateurs envoyés par la Chine à l'Italie.

Le 20 mars, le ministre de l'Intérieur tchèque, Jan Hamacek, avait alors déclaré que les agents des douanes de Lovosice, ville située dans le nord du pays, avaient saisi des centaines de milliers de masques, affirmant que «malheureusement, une petite partie d'entre eux était un cadeau chinois à l'Italie». «Nous communiquons avec les deux pays et nous assurons que l'Italie ne perdra rien», avait-il poursuivi.