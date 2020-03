Syrie : Ankara annonce qu'un consensus a été atteint avec Moscou concernant le cessez-le-feu à Idleb

Les responsables turcs et russes ont largement convenu des détails concernant l'accord de cessez-le-feu dans la région syrienne d'Idleb, a fait savoir le ministre turc de la Défense Hulusi Akar, au troisième jour des discussions entre les deux pays.

«Les discussions avec la délégation militaire russe se poursuivent. Un consensus a largement été atteint», a déclaré le 12 mars le ministre turc de la Défense Hulusi Akar dans des propos rapportés par l'agence de presse Anadolu, alors qu'une délégation militaire russe était arrivée le 10 mars à Ankara pour s'entretenir avec des responsables turcs de la préparation de patrouilles conjointes dans la région d'Idleb.

Selon les termes de l'accord, les forces turques et russes effectueront ces patrouilles le long de l'autoroute M4 reliant l'est et l'ouest de la Syrie, et établiront un couloir de sécurité de chaque côté. «Nos collègues discutent des détails à ce sujet», a-t-il fait savoir, précisant que les patrouilles commenceraient le 15 mars, et se félicitant que les attaques à Idleb avaient «pour le moment cessé».

Dans un discours prononcé dans la capitale le 11 mars, le président turc avait souligné la fragilité de l'accord : «Même s'il s'agit de petits incidents çà et là, le cessez-le-feu a commencé à être violé. Nous partageons ces développements avec la Russie [...] et attendons que des mesures soient prises.» Le chef d'Etat avait en outre assuré que la Turquie répondrait à toute attaque contre ses postes d'observation «par des représailles encore plus fortes». Une sortie toutefois nuancé ce 12 mars, les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan s'étant dits «satisfaits» de la «baisse significative des tensions dans la zone de désescalade d'Idleb» lors d'un échange téléphonique, selon un communiqué du Kremlin.

Au terme de leur entretien du 5 mars à Moscou, les deux chefs d'Etat avaient convenu qu'un cessez-le-feu serait déclaré à Idleb et qu'un certain nombre d'autres mesures seraient prises pour améliorer la situation dans la province syrienne. Par ailleurs, Moscou et Ankara avaient réaffirmé leur engagement à préserver la souveraineté de la Syrie et à poursuivre la lutte contre le terrorisme.