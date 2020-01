Lors d'une visite surprise, Vladimir Poutine a rencontré Bachar el-Assad en Syrie

Vladimir Poutine a effectué une visite surprise à Damas, a fait savoir le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Il a rencontré son homologue syrien, Bachar el-Assad, et a rendu visite au poste de commandement du groupe des forces armées russes.

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu en Syrie ce 7 janvier où il a rencontré son homologue syrien Bachar el-Assad dans un centre de commandement de l'armée russe à Damas. «De l'aéroport, Vladimir Poutine s'est dirigé vers le poste de commandement du groupe des forces armées de la Fédération de Russie en République arabe syrienne, a traversé les rues de Damas», a précisé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

«Les chefs d'Etats ont également pris connaissance des rapports militaires sur la situation dans diverses régions du pays», a-t-il ajouté. Des négociations bilatérales entre les délégations russe et syrienne ont suivi. «Dans sa conversation avec Bachar el-Assad, Vladimir Poutine a noté que l'on pouvait désormais affirmer avec certitude qu'un grand chemin avait été parcouru pour restaurer l'Etat syrien et l'intégrité territoriale du pays», a poursuivi la même source. Selon Dmitri Peskov, le président russe «a en outre constaté que dans les rues de Damas, on pouvait voir des signes d'une vie paisible retrouvée».

Le président syrien a, à son tour, remercié Vladimir Poutine pour sa visite. «Le président syrien a exprimé sa reconnaissance pour l'aide de la Russie et de l'armée russe dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la paix en Syrie», a encore détaillé Dmitri Peskov. «Bachar el-Assad a de plus chaleureusement félicité Poutine et l'ensemble du peuple russe à l'occasion du Noël orthodoxe», a-t-il enfin ajouté. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, était notamment présent. Le programme du séjour du président russe en Syrie prévoit d'autres déplacements et des visites de plusieurs autres sites. La dernière visite du président russe en Syrie remonte au 11 décembre 2017 : il s'était alors rendu sur la base russe de Hmeimim, près de la ville de Lattaquié.

Le 8 janvier, Vladimir Poutine est attendu à Istanbul où il doit rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Lire aussi : Syrie : la police militaire russe sécurise un avant-poste abandonné par l’armée américaine (VIDEO)