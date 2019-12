Une vidéo exhumée de Boris Johnson déclamant l'Iliade en grec ancien surprend les internautes

Une ancienne vidéo, datant de 2013, du Premier ministre britannique citant Homère de mémoire en grec ancien publiée sur les réseaux sociaux est devenue virale en quelques heures.

Alors que ses excentricités font souvent l'objet de railleries, largement exploitées par ses détracteurs politiques, le Premier ministre britannique Boris Johnson a manifestement d'autres facettes moins connues de sa personnalité. Dans une vidéo datant d'août 2013, mais republiée sur les réseaux sociaux le 23 décembre, on voit celui qui était à l'époque maire de Londres déclamer un long passage de l'Iliade en grec ancien sans note devant un public manifestement pris de court.

Boris Johnson, damals noch Bürgermeister von London, rezitierte einmal während eines Interviews Auszüge der Ilias in Altgriechisch. pic.twitter.com/xP2wOcgaQi — Klargo Nerd (@argonerd) December 23, 2019

«Quand j'ai des problèmes, je me récite à moi même [ce passage]», précise l'homme politique conservateur au début de cette vidéo, visionnée plus de six millions de fois en 24 heures et extraite d'un entretien public mené par la journaliste Annabel Crabb en marge du Festival des écrivains de Melbourne, où il avait été invité pour prononcer un discours d'ouverture.

«[Boris] Johnson est un écrivain accompli - romancier, universitaire, journaliste, ancien rédacteur en chef du magazine The Spectator - et son discours d'ouverture devrait explorer ses influences littéraires, l'art de l'écriture et "la croyance en la puissance de la littérature afin de transformer et d'inspirer"», écrivait le Guardian en amont de cet événement, notant tout de même un choix «provocateur» de la part des organisateurs.

Boris Johnson est en effet l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un roman et une biographie de Winston Churchill parue en 2014.

