Syrie : le marché de Noël ouvre ses portes à Damas

Le traditionnel marché de Noël a ouvert ses portes dans la capitale syrienne. Celui-ci révèle l'image d'un pays ouvert et multiculturel, aux antipodes du traitement que lui accordent les médias occidentaux.

Classée 166e sur 167 en termes de démocratie par The Economist, la Syrie est souvent présentée comme l'une des pires dictatures au monde. De plus, une guerre civile ayant fait près d'un demi-million de morts a contribué à associer à ce pays des images d'ultraviolence et de destruction.

Pourtant, il arrive que les horreurs de la guerre laissent place à des moments de féerie et de partage. La capitale syrienne, Damas, a ainsi été relativement épargnée par le conflit. C'est dans cette ville que s'est ouvert, comme chaque année, le traditionnel marché de Noël, ou plutôt, bazar de Noël. Père Noël et bouteilles d'alcool y côtoient des femmes voilées ou non. Cette image d'ouverture et de tolérance religieuse donne une vision de la Syrie à contre-courant de celle véhiculée par la plupart des médias.

La présence d'un marché de Noël en plein milieu d'une capitale arabe n'est pas anodine. La fête de Noël est en effet rejetée par la vaste majorité des Etats musulmans. Bien que Jésus soit considéré comme le personnage le plus illustre de l'islam sunnite après Mahomet, la religion musulmane interdit de commémorer la naissance d'un prophète, quel qu'il soit, assimilant cette pratique à de l'idolâtrie. Les musulmans reprochent également à Noël son origine païenne, remontant à la fête nordique de Yule visant à célébrer le solstice d'hiver.

Cependant, la Syrie de Bachar el-Assad se démarque radicalement des autres pays du Moyen-Orient. La Syrie est un Etat laïc, multiconfessionnel et multiculturel. Les chrétiens, qui représentent 10% de la population, n'ont à subir aucune restriction religieuse ou persécution de la part du gouvernement, qu'ils soutiennent en grande majorité. Bachar el-Assad est lui-même issu de la minorité alaouïte, qui professe une lecture libérale et ésotérique de l'islam chiite. A ce titre, les alaouïtes sont considérés comme des hérétiques par la majorité des théologiens musulmans.

Les célébrations de Noël ont également lieu dans les principales villes du pays, telles que Alep ou Homs. Dans ces villes, les fêtes chrétiennes avaient été rendues impossibles sous le joug rigoriste de mouvements islamistes tels que Al-Nosra ou Hayat Tahrir al-Cham, organisations salafistes et djihadistes considérées comme terroristes par de nombreux pays.

