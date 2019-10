Après avoir passé 18 mois en prison aux Etats-Unis, la Russe Maria Boutina est libérée

Accusée d'être une agente russe chargée d'infiltrer la frange conservatrice de l'appareil politique américain à travers ses liens avec la NRA, le lobby pro-armes, la citoyenne russe Maria Boutina est sortie de la prison de Tallahassee ce 25 octobre.

Après avoir purgé sa peine de 18 mois de prison aux Etats-Unis, la citoyenne russe Maria Boutina a été libérée ce 25 octobre. Elle devrait immédiatement regagner la Russie.

Agée de 30 ans, Maria Boutina a été arrêtée à Washington le 15 juillet 2019, à la veille de la rencontre à Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Militante pour le droit de porter une arme, la jeune femme est accusée de «conspiration» et de tentative d'influencer en secret des organisations américaines au profit de Moscou, «en tant qu'agent d'un responsable d'un gouvernement étranger». Les enquêteurs lui reprochaient en outre de s'être livrée à ces activités sans s'être enregistrée comme agent étranger auprès du département américain de la Justice, comme l'exige une loi datant de 1938, la Foreign Agent Registration Act (FARA). Cette loi visait alors la propagande nazie et a été réactivée dans le cadre de la campagne antirusse lancée après la victoire de Donald Trump en novembre 2016.

Le 13 décembre 2018 Maria Boutina a plaidé coupable et a été condamnée à 18 mois de prison. Si elle n'avait pas opté pour le plaider coupable, elle aurait été condamnée à une peine beaucoup plus longue.

L’affaire Boutina a provoqué un tollé en Russie et Moscou a qualifié d’«infondées» les accusations contre Boutina. Vladimir Poutine a fermement critiqué la condamnation de Maria Boutina, affirmant qu'elle n'avait commis aucun crime et que Washington tentait simplement de «sauver la face». Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, avait alors qualifié Boutina de «victime d'un véritable arbitraire» et d'«otage des autorités américaines».

