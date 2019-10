Israël : Netanyahou renonce à former un gouvernement

Le Premier ministre israélien, chef du parti nationaliste Likoud, rapporte avoir échoué à former un nouveau gouvernement et y renoncer. Son rival, le militaire centriste Benny Gantz, dispose de 28 jours pour ce faire.

Chargé par le président israélien Reuven Rivlin de former le prochain gouvernement après des élections législatives qui ont plongé le pays dans une impasse politique, Benjamin Netanyahou annonce dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce 21 octobre qu'il n'y est pas parvenu et jette l'éponge. Le Premier ministre et leader du Likoud (droite) renvoie en outre la balle au président, qui rapporte dans un communiqué que le militaire, classé au centre, Benny Gantz sera chargé à son tour de former un gouvernement.

Benjamin Netanyahou avait auparavant plaidé pour un «gouvernement d'union» avec son rival. Or ce dernier avait catégoriquement refusé la proposition, invoquant les enquêtes visant l'actuel Premier ministre. «Le parti blanc-bleu que je dirige n'acceptera pas de siéger dans un gouvernement dans lequel son chef est sous le coup d’un grave acte d'accusation», avait ainsi lancé Benny Gantz.

Le Premier ministre sortant, avec ses alliés de droite et des partis religieux, compte pour l'instant 55 soutiens sur les 120 du Parlement et le centriste Benny Gantz, avec le ralliement des partis de gauche et majoritairement arabes, ne rassemble que 54 députés.

Aucun n'est parvenu pour l'instant à obtenir le soutien de 61 députés, seuil de la majorité absolue au Parlement israélien.