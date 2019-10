Le Venezuela et la Russie renouvellent leur collaboration militaire et énergétique

Moscou et Caracas ont prolongé des contrats de soutien et de conseil dans les domaines militaire et énergétique qui incluent la participation d'entreprises russes dans le pays sud-américain, a annoncé le président vénézuélien Nicolas Maduro.

«Nous avons renouvelé tous les contrats d'appui, de conseil et de développement dans le domaine technique et militaire», a déclaré Nicolas Maduro le 5 octobre après avoir rencontré le vice-Premier ministre russe Iouri Borissov. Le président vénézuélien a souligné qu'ils incluaient la participation d'entreprises russes dans tous les domaines de la production stratégique, comme le pétrole, le gaz et l'agriculture.

La coopération technico-militaire, quant à elle, «suit parfaitement la marche prévue», a ajouté le dirigeant socialiste à la télévision gouvernementale. Nicolas Maduro avait déclaré le 2 octobre que la visite de Iouri Borissov permettrait de finir de sceller des accords dans divers domaines avec l'administration du président russe Vladimir Poutine.

La visite du vice-Premier ministre russe au Venezuela s'est déroulée dans un contexte de multiplication de gestes entre les deux pays. Alors que Nicolas Maduro s'est rendu à Moscou pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine la semaine dernière, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a effectué une visite officielle à Cuba, l'un des alliés proches de Caracas.

Depuis La Havane, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a ouvertement soutenu Nicolas Maduro et son gouvernement légitime. Le président vénézuélien a salué le «discours extraordinaire» du Premier ministre russe, et l'a remercié pour ses déclarations à propos du Venezuela.

La semaine dernière, le président vénézuélien avait effectué une visite officielle au Kremlin, où il avait été reçu par Vladimir Poutine.

