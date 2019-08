Primaire démocrate : Joe Biden, un candidat «trop gentil pour les temps politiques actuels» ?

Quinze mois avant l’élection présidentielle américaine, Gérald Olivier, journaliste et auteur du blog France-Amérique, dresse pour RT France un état des lieux de la course à l’investiture présidentielle au sein du Parti démocrate.

Gérald Olivier, journaliste et auteur du blog France-Amérique, a livré son analyse, sur le plateau de RT France, le 5 août, concernant la course à l’investiture présidentielle au sein du Parti démocrate aux Etats-Unis.

Si l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, est le candidat à «la notoriété la plus avancée», 23 autres personnalités sont actuellement en lice pour la primaire démocrate, qui se tiendra de février à juin 2020. Et, d'après Gérald Olivier, l'une d'entre elles pourrait très bien se distinguer dans les semaines et mois à venir. «Logiquement monsieur Biden [sera le] candidat [du parti démocrate], [Bernie] Sanders, [Kamala] Harris et [Elizabeth] Warren vont être derrière lui [...] mais il n'est pas dit que quelqu'un d'autre» parvienne à prendre la première place, selon le journaliste.

Et d'ajouter : «On est dans un contexte qui est beaucoup plus divisé, beaucoup plus radicalisé, beaucoup plus extrême que ce qu'a connu [durant sa longue carrière politique] Joe Biden», qui se situe à l'aile centriste du camp démocrate, «et il presque trop gentil pour les temps politiques actuels».

Lire aussi : Les tweets jugés «racistes» de Trump étaient-ils une stratégie pour diviser le parti démocrate ?