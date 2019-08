Guérie du cancer, Asma el-Assad salue la résilience du système de santé syrien aux sanctions

Après un an de traitement, la Première dame de Syrie a déclaré être totalement guérie d'un cancer du sein. Asma el-Assad a profité de sa rémission pour saluer la qualité des infrastructures médicales et le travail des docteurs de son pays.

A l'occasion d'un entretien diffusé le 3 août au soir sur la chaîne de télévision publique syrienne Al-Souryiah, l'épouse du président syrien Bachar el-Assad a déclaré être totalement guérie d'un cancer du sein, après un an de traitement. «Mon périple s'est terminé [...] Dieu soit loué, j'ai totalement vaincu le cancer», a ainsi déclaré Asma el-Assad, qui aura 44 ans le 11 août. «Je veux saisir cette occasion pour encourager toutes les femmes qui ont atteint la quarantaine à faire des dépistages chaque année», a-t-elle ajouté lors de cette interview tournée en plein air.

Après huit années de guerre, et malgré les sanctions qui mettent en difficulté les équipes et les infrastructures médicales [syriennes], les traitements sont restés accessibles et nos docteurs sont pleinement impliqués, avec les ressources disponibles

Rappelant son engagement personnel de longue date dans la lutte contre le cancer, Asma el-Assad a profité de cet entretien pour saluer la capacité de son pays, dans un contexte de guerre, à subvenir aux besoins médicaux de base et à fournir des traitements spécialisés. «Après huit années de guerre, et malgré les sanctions qui mettent en difficulté les équipes et les infrastructures médicales [syriennes], les traitements sont restés accessibles et nos docteurs sont pleinement impliqués, avec les ressources disponibles», a-t-elle expliqué, ajoutant par ailleurs que les efforts d'Etat devaient continuer pour améliorer en permanence la qualité des soins sur le territoire syrien.

Au cours de son traitement, Asma el-Assad avait parfois été filmée, apparaissant coiffée d'un foulard, le visage aminci. Certaines vidéos la montrent en effet allant à la rencontre d'autres femmes touchées par la maladie.

Impliquée dans des œuvres caritatives, la Première dame de Syrie avait annoncé en août 2018 avoir commencé son traitement médical pour faire face à la maladie.

