Afrique : la zone de libre-échange officiellement lancée (VIDEO)

Le début du 33e sommet de l'Union africaine au Niger a été marqué par le lancement de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Un marché commun ratifié, pour l’heure, par 27 pays africains. Un «pas historique» pour beaucoup.

La phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC) a été officiellement lancée le 7 juillet à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine (UA), organisé dans la capitale nigérienne, Niamey. Selon le président de la Commission de l'organisation panafricaine, Moussa Faki, 27 pays ont pour l'heure ratifié l'accord.

Au micro de RT France, Assome Aminata Diatta, ministre sénégalaise du Commerce, a affirmé que la mise en place de cette zone de libre-échange constituait une opportunité pour le continent africain d'accélérer son développement économique : «La zone de libre échange continentale africaine est un tournant décisif pour le continent [...] parce que le commerce africain est très faible [...]. Hors, si nous voulons véritablement industrialiser nos différents pays, nous avons besoin de développer ce commerce intra-africain. D'autant plus que [...] l'essentiel des produits que nous échangeons entre nous sont manufacturés.»

L'objectif affiché est de créer le plus vaste marché commun au monde, où 90% des droits de douane seraient supprimés et les démarches administratives simplifiées pour permettre une meilleure circulation des biens et des services mais également des populations. Selon une projection de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies (CEA), la ZLEC donnerait «un fort élan au commerce intra-africain». La Commission note en outre que «les pays les moins avancés devraient connaître une plus forte croissance en matière de commerce intra-africain de produits industriels – jusqu’à 35% de plus en 2040, contre seulement 19% pour les pays africains en développement».

Lire aussi : Zone de libre-échange : piège ou opportunité pour l’Afrique ?