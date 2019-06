«Emmerdeuse» ou héroïne ? L'arrestation de la capitaine du Sea-Watch divise

Interpellée après avoir forcé le passage avec son navire, le Sea-Watch, pour accoster en Italie et faire débarquer les 40 migrants à bord, Carola Rackete est-elle «l'honneur de l'Europe» ou au contraire une «délinquante» ? La question divise.

Trois jours après avoir forcé le blocus des eaux territoriales italiennes, le Sea-Watch, qui avait été contraint par les autorités à s'arrêter en face du port de Lampedusa, a finalement choisi de forcer le passage dans la nuit du 28 eu 29 juin pour accoster, faisant débarquer les 40 migrants bloqués à son bord depuis 17 jours. Un incident qui a valu à sa capitaine, Carola Rackete, d'être arrêtée lorsqu'elle a posé pied à terre, ce qui a déclenché une vague de réactions diamétralement opposées sur les réseaux sociaux.

Dans le sillage du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, qui s'était immédiatement félicité de l'arrestation de la «capitaine hors-la-loi» – qu'il avait par ailleurs qualifiée d'«emmerdeuse» – et du placement sous séquestre de son «navire pirate», le Rassemblement national (RN) a salué l'attitude des autorités italiennes.

«La capitaine du Sea-Watch veut imposer des migrants aux Européens en violant toutes les lois italiennes ? Matteo Salvini siffle la fin de la récréation et la fait arrêter ! Quand on veut lutter contre l’immigration sauvage, on peut ! La preuve par les actes !», a ainsi réagi l'eurodéputé RN Jordan Bardella.

La capitaine du #Seawatch veut imposer des #migrants aux Européens en violant toutes les lois italiennes ? @matteosalvinimi siffle la fin de la récréation et la fait arrêter !



Quand on veut lutter contre l’immigration sauvage, ON PEUT ! La preuve par les actes ! https://t.co/VM6JQ0MdMh — Jordan Bardella (@J_Bardella) 29 juin 2019

«L'impunité des ONG pro-migrants, c'est TERMINÉ !!», s'est exclamé l'eurodéputé du Rassemblement national Nicolas Bay, félicitant chaleureusement Matteo Salvini au passage.

💬 "Ceux qui se foutent des règles doivent en répondre, je le dis aussi à cette emmerdeuse de capitaine du #SeaWatch qui fait de la politique sur la peau des immigrés, payée par on ne sait qui !"



🇮🇹 Bravo @matteosalvinimi ! L'impunité des ONG pro-migrants, c'est TERMINÉ !! pic.twitter.com/PScxZYs7Wa — Nicolas Bay (@NicolasBay_) 27 juin 2019

Pour le maire de Béziers Robert Ménard, Carola Rackete est une «délinquante» et «doit être traitée comme telle». «L'objectif de ces militants est de détruire les souverainetés nationales. Tolérance zéro avec ces gens-là», a-t-il déclaré dans un message sur Twitter.

La capitaine du #seawatch#CarolaRackete est une délinquante et doit être traitée comme telle. L'objectif de ces militants est de détruire les souverainetés nationales. Tolérance zéro avec ces gens là. pic.twitter.com/Ff4mZLHLi5 — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 29 juin 2019

«L'honneur de l'Europe»

Le son de cloche est bien entendu très différent de l'autre côté de l'échiquier politique. Le journaliste politique Edwy Plenel, dont, c'est bien connu, le cœur balance à gauche, a ainsi estimé que le nom de la capitaine du Sea-Watch, Carola Rackete, resterait «comme l’honneur de l’Europe».

«Nous attendons encore et toujours une solution qui ne se dessine malheureusement pas. C’est pourquoi j’ai maintenant moi-même décidé d’accoster dans le port»: le nom de la capitaine Carola Rackete de @seawatch_intl restera comme l’honneur de l’Europe. https://t.co/O3hWW74Px7 — Edwy Plenel (@edwyplenel) 29 juin 2019

Le député Matthieu Orphelin, anciennement à La République en marche, désormais non-inscrit, a quant à lui apporté son soutien à Carola Rackete, jugeant que Matteo Salvini faisait «honte à l'Europe».

Matteo Salvini fait honte à l'Europe. Soutien à Carola Rackete et @seawatch_intl. #Seawatchhttps://t.co/OO3Cc4NHJk — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) 29 juin 2019

«Carola Rackete capitaine du Sea-Watch a été arrêtée par le régime fasciste de [Matteo] Salvini. Le silence de l'immense majorité de la classe politique confirme qu'elle a plus de dignité que tou.te.s celles et ceux qui sont aux ordres de l'Europe des frontières xénophobe. Respect à elle», a pour sa part déclaré Madjid Messaoudene, conseiller municipal de Saint-Denis.

#CarolaRackete capitaine du #SeaWatch a été arrêtée par le régime fasciste de #Salvini



Le silence de l'immense majorité de la classe politique confirme qu'elle a plus de dignité que tou.te.s celles et ceux qui sont aux ordres de l'Europe des frontières xénophobe



Respect à elle — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) 29 juin 2019

Carola Rackete risquerait jusqu'à 10 ans de prison. Estimant que les Européens ont permis «de construire un mur en mer», la jeune femme affirme : «Je suis prête à aller en prison pour [me battre contre cela] et à me défendre devant les tribunaux s'il le faut parce que ce que nous faisons est juste.»

