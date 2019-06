Emmanuel Macron prône une «nouvelle architecture de confiance» entre l'Europe et la Russie

Lors de sa prise de parole à l'issue du G20 à Osaka, le président français a prôné le renouveau des relations entre la France et la Russie. Et fait savoir qu'il aurait une rencontre bilatérale avec son homologue russe «dans les prochaines semaines».

«Sur la Russie, je pense qu'il est absolument fondamental de travailler et d'avoir des discussions extrêmement intenses sur tous les sujets», a déclaré le président de la République française lors d'une conférence de presse donnée le 29 juin à l'issue du G20 d'Osaka, au Japon.

Le chef d'Etat a évoqué, lors de cette prise de parole, sa volonté de voir le dialogue entre France et la Russie renforcé, malgré des divergences sur certains dossiers. «Il suffit de regarder une carte pour voir que nous avons destins liés», a relevé Emmanuel Macron, qui souhaite participer à la construction d'«une nouvelle architecture de confiance et de sécurité entre l'Europe et la Russie». «Nous avons besoin de réinstaller une nouvelle grammaire de notre relation avec la Russie», a-t-il martelé, tout en précisant que cela passerait par «des efforts», «des gages» de la part de la Russie, qu'il accuse notamment de «s'être mise en faute» sur le dossier ukrainien.

Pour le dirigeant français, les turbulences que traversent les relations entre l'Occident et la Russie ont des racines historiques : «Cette route que nous n'avons pas su collectivement prendre après la chute du mur de Berlin et qui a conduit plutôt à ce qu'il y ait une divergence entre l'Europe, l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre, [n'est pas bonne] dans la durée pour nous», a-t-il jugé. Partant, le chef d'Etat souhaite trouver les voies «d'un nouveau rapprochement – sans naïveté, sans complaisance, mais avec une vision stratégique de long terme forte», dans le but d'intensifier les échanges entre la Russie et l'Occident.

EN DIRECT | Conférence de presse à l’issue du G20 d’Osaka. https://t.co/Hgc63DW74e — Élysée (@Elysee) 29 juin 2019

Dans ce contexte, Emmanuel Macron, qui a eu un long entretien avec Vladimir Poutine le 27 juin, a indiqué qu'il aurait «dans les prochaines semaines une rencontre bilatérale avec le président» russe. Ni date ni lieu n'ont été actés pour ce rendez-vous, qui pourrait se tenir avant le sommet du G7 que la France organisera fin août à Biarritz.

«Je considère que, dans le cadre de la présidence du G7, il est indispensable que nous puissions prendre cette initiative [avec la Russie afin d']explorer toutes les formes de coopération sur les grands sujets de déstabilisation ou de conflit, sans naïveté mais sans que la porte ne soit fermée», a déclaré Emmanuel Macron. En précisant qu'il ne s'agissait «pas de changer le format du G7», qui s'appelait G8 avant que la Russie n'en soit exclue en 2014 après le rattachement de la Crimée à la Russie.

