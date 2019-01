Venezuela : nouvelle manifestation à Caracas, à l'appel de l'opposant pro-américain Juan Guaido

Des partisans de l'opposition vénézuélienne sont descendus ce 30 janvier dans les rues de Caracas pour protester contre Nicolas Maduro, après que la Cour constitutionnelle a interdit à l'opposant pro-américain Juan Guaido, de quitter le pays.

Ce 30 janvier, les partisans de l'opposant pro-américain Juan Guaido, qui s'est autoproclamé «président par intérim» du Venezuela, se sont rassemblés à Caracas pour manifester. RT France est présent sur place.

La Cour constitutionnelle a interdit à Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale (sous contrôle de l'opposition), de sortir du pays, alors que celui-ci a été reconnu dans la foulée de son annonce comme président légitime du pays, par les Etats-Unis et plusieurs de leurs alliés. La Chine, la Russie et plusieurs alliés régionaux du Venezuela ont pour leur part apporté leur soutien à Nicolas Maduro, qui a été élu pour un second mandat et a été investi quelques jours avant le début de cette crise.

L'armée reste pour sa part fidèle au président Nicolas Maduro.

