Vladimir Poutine adresse aux Russes ses vœux pour le Nouvel An 2019

Le président russe, Vladimir Poutine, s'est adressé à ses concitoyens le soir du 31 décembre, lors de ses traditionnels vœux de bonne année. Le peuple russe, a déclaré le chef d'Etat, se doit d'être uni – car personne «ne voudra jamais [l']aider».

«Chers amis, nous sommes au seuil de la nouvelle année 2019 ; le mois de décembre riche en événements et en soucis touche à sa fin [...] et maintenant avec émotion et espoir nous attendons le début de la nouvelle année», a déclaré le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, lors de son allocution le soir du 31 décembre 2018, pour ses traditionnels vœux de bonne année aux Russes.

«Chers amis, chacun à ses propres attentes ; mais en général nous voulons tous que nos proches soient en bonne santé, que nos familles soient en paix, que nos enfants nous rendent heureux, que la vie soit sereine et que les rêves, mêmes les plus intimes, soient toujours exaucés», a poursuivi le président russe.

Personne n'a jamais voulu et ne voudra jamais nous aider. C'est pourquoi il nous faut être une équipe soudée, unie et forte

Sur un plan plus politique, Vladimir Poutine a déclaré : «Personne n'a jamais voulu et ne voudra jamais nous aider. C'est pourquoi il nous faut être une équipe soudée, unie et forte».

«A notre patrie, notre chère Russie, je souhaite succès et prospérité», a fait savoir le chef d'Etat en fin d'intervention télévisée.

