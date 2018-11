«Amis pour la vie» : Chuck Norris et Viktor Orban se découvrent plus que des points communs (VIDEO)

Le Premier ministre a mis en ligne sur son compte Facebook une vidéo de sa première rencontre avec l'acteur américain Chuck Norris. Les deux hommes ont fait part de leur admiration respective, avec, pour Chuck Norris, un peu de fascination.

Voila un bel exemple d'amitié virile, d'une «bromance» en anglais. «J'ai l'impression de vous avoir toujours connu», s'exclame l'acteur américain Chuck Norris en serrant la main du Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Les gauchistes me détestent

Afin d'immortaliser la rencontre, celui-ci a mis en ligne sur son compte Facebook une vidéo où l'on peut suivre les deux hommes conversant comme de vieux amis. «Les gauchistes me détestent», note le dirigeant hongrois. «Comme Trump», interrompt Chuck Norris. Et Viktor Orban de corriger «Peut-être même un peu plus que ça», corrige alors Viktor Orban, déclenchant une franche rigolade complice

Après ces quelques propos liminaires sur les mérites de Donald Trump, on retrouve Chuck Norris, armé d'une boisson très grand format, et Viktor Orban en voiture. Le Premier ministre explique alors qu'il ne fait pas partie de l'élite. «Je suis un loubard, je viens d'un petit village», explique le dirigeant hongrois qui découvre, au gré de la conversation, que Chuck Norris, 78 ans, a l'âge de son père.

La vidéo se clôt après une démonstration de techniques de combat, Viktor Orban concluant, en hongrois : «Amis pour la vie.»

