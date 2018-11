Que s'est-il passé à Alep ? Le témoignage de Pierre Le Corf

Depuis Alep, Pierre Le Corf, président de l’ONG We Are Superheroes, est revenu pour RT France sur l’attaque chimique présumée perpétrée le 24 novembre. Selon lui, l'Armée syrienne libre (ASL) et Jabhat al-Nosra en sont à l'origine.

Présent dans la ville d’Alep lors de l’attaque chimique présumée survenue le 24 novembre, Pierre Le Corf, président de l’ONG We Are Superheroes, a pointé du doigt la responsabilité des groupes rebelles retranchés dans plusieurs quartiers de la ville : «On a été bombardés depuis plusieurs quartiers d’Alep occupés principalement par Jabhat al-Nosra et l’Armée syrienne libre […] On a reçu plusieurs roquettes remplies de chlorine et une centaine de personnes ont [été victimes de suffocation].» En outre, il a affirmé que l’attaque, qui a provoqué chez de nombreuses personnes des brûlures au niveau des voies respiratoires avait été «coordonnée».

Enfin, il a déploré les bombardements quasi-quotidiens de la ville : «On a l’habitude de recevoir des roquettes. Mais maintenant, s’ils [les groupes rebelles] continuent à utiliser des armes chimiques, cela va être très difficile d’imaginer une [amélioration] de la situation demain.»

Selon les données de l'armée russe, 46 personnes, dont huit enfants, ont été hospitalisées après le bombardement. Des images de l'hôpital d'Alep publiées par le ministère russe de la Défense montrent des civils blessés, y compris des femmes et des enfants, pris en charge par des médecins et portant des masques à oxygène. Les médecins de l'hôpital ont expliqué que l’hôpital était rempli d’une odeur chimique et que les patients «vo[yaient] très mal et [éprouvaient] de grandes difficultés à respirer».

