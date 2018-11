Etats-Unis : des élèves du Wisconsin ont-il exécuté un salut nazi pour une photo de classe ?

Dans un cliché pris à l'occasion du bal annuel, des étudiants tendent le bras d'une façon ambiguë... La photo, devenue virale, a amené l'administration scolaire à ouvrir une enquête pour déterminer s'il s'agit bien d'un salut hitlérien.

Une photo où des élèves font apparemment un salut hitlérien émeut l'Etat du Wisconsin, aux Etats-Unis. D'après le site d'informations locales Madison365, la directrice des écoles du district de Baraboo Lori a annoncé le 12 novembre qu'une enquête était ouverte.

Wisconsin school district investigating photo of male students giving Nazi salute before prom https://t.co/tNPEoWl93fpic.twitter.com/eebtRch0Dt — The Hill (@thehill) 12 novembre 2018

Toujours selon Madison365, la photo était disponible à la vente sur le site d'un photographe spécialisé dans les clichés de motos. Mais postée sur le compte Twitter @GoBaraboo, l'image est rapidement devenue virale et elle a désormais été supprimée. La photo aurait été prise lors du bal de printemps 2018. Pour autant, un élève, contacté par Vice News et cité par The Hill a nié avoir fait un salut nazi. «Le photographe a pris les photos en nous demandant de faire un signe. Je connais mes valeurs et je n'aurais pas salué pour quelque chose en quoi je ne croirais pas», a-t-il déclaré.

L'administration scolaire a néanmoins tenu à prendre ces distances, en affirmant que la photo avait été prise sans son assentiment et hors de ses bâtiments.

Lire aussi : Une expérience anti-nazie dérape en Autriche : cinq collégiens poursuivis en justice