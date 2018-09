Deux «revenants» du djihad au profil inquiétant condamnés à 8 et 10 ans de prison

Un père de famille et son fils ont été condamné par le tribunal pour avoir travaillé pour l'Etat islamique. Rentrés en France avec de grosses sommes d'argents, certains soupçonnent qu'ils y aient été envoyés pour commettre un attentat.

Un père de famille et son fils, qui avaient travaillé pour l'Etat islamique en Syrie avant de rentrer en France dans des conditions qui posent question, ont été condamnés le 28 septembre au soir à huit et dix ans d'emprisonnement.

«Pas convaincu» par sa version de l'histoire, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Lotfi S., Franco-Tunisien de 50 ans, à la peine maximale, dix ans assortis d'une période de sûreté des deux tiers. Son fils aîné Karim, 23 ans, a été condamné à huit ans avec période de sûreté de moitié, le tribunal tenant compte de son «évolution» encourageante, de son jeune âge alors, et de «l'ascendant» qu'exerçait son père sur lui.

Dans le box où ils comparaissaient depuis jeudi pour association de malfaiteurs à visée terroriste, père et fils, côte à côte, n'ont pas bronché. Le parquet avait pointé «l'ambivalence et la dangerosité extrême» de Lotfi S., estimé qu'il était trop tôt pour avoir des «gages sur la réinsertion» de Karim, et requis la peine maximale pour tous deux.

Lotfi, Karim S. et le cadet, un lycéen alors âgé de 15 ans qui sera jugé ultérieurement, ont passé dix-huit mois en Syrie entre octobre 2013 et mai 2015, en grande partie au sein de l'Etat islamique. Si les conditions de leur retour en France en 2015, sujet de «vives inquiétudes» pour les enquêteurs, demeurent troublantes, l'audience n'aura pas permis de faire toute la lumière sur ce point.

Ils étaient rentrés bardés de milliers d'euros et de dollars, d'un grand nombre de fichiers de propagande, mais aussi d'une abondante documentation relative au pilotage d'avions ou à la fabrication d'explosifs. Des recherches Google Maps sur l'emplacement de la Tour Eiffel et du pont d'Iéna à Paris avaient aussi été identifiées.

La famille a nié avoir avoir consulté des fichiers relatifs à la chimie ou au maniement des armes et invoqué «le jeu Flight simulator» s'agissant de l'aéronautique. Surtout, le père, qui avait occupé de hautes fonctions dans la téléphonie au sein de Daesh, a expliqué avoir quitté la Syrie après avoir passé plusieurs mois dans les geôles de l'organisation, soupçonné d'espionnage après avoir commis une grave erreur stratégique.

Il aurait été libéré en retrouvant «ses papiers, son argent», alors que Daesh applique la peine de mort pour moins que cela, ainsi que l'avait relevé le procureur, s'interrogeant : «Une question me taraude: qu'a donc promis Lotfi S. à l'Etat islamique ?»