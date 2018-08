«Ne pas jouer avec le feu» en Syrie : Moscou annonce des manœuvres militaires en Méditerranée

La Russie a annoncé de vastes manœuvres navales en Méditerranée, redoutant une provocation occidentale en Syrie, alors que l'armée syrienne s'apprête à reconquérir la province d'Idlib. Damas se dit prêt à «aller jusqu'au bout».

La Russie a annoncé ce 30 août des manœuvres militaires en Méditerranée, alors que l'offensive de Damas sur Idlib, ultime grand bastion syrien encore aux mains des rebelles et djihadistes, semble imminente et soulève les réticences de l'ONU et des Occidentaux.

«Nous prévoyons de déployer plus de 25 navires sous le commandement du croiseur lance-missiles Amiral Oustinov. Près de 30 avions participeront à ces exercices, dont des bombardiers stratégiques Tu-160», a fait savoir le ministère de la Défense russe dans un communiqué de presse. Les manœuvres devraient avoir lieu du 1er au 8 septembre.

Alors que l'ONU évoque la présence de quelque «10 000 terroristes» dans la province d'Idlib, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : «Le foyer de terroristes qui s'est formé là-bas n'annonce rien de bon si l'inaction actuelle se prolonge.»

Les manœuvres navales engagées par la Russie, principale alliée de la Syrie, constituent donc selon lui une «hausse des mesures de précaution tout à fait fondée et justifiée.»

Cette annonce intervient alors que les médias russes rapportaient plus tôt cette semaine un renforcement de la présence militaire russe au large de la Syrie par crainte de frappes des Occidentaux contre l'armée syrienne. Moscou redoute en effet une fausse attaque chimique perpétrée par des rebelles afin de servir de prétexte à de nouvelles frappes occidentales contre la Syrie. Le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov s'était d'ailleurs inquiété que l'USS Ross, un destroyer américain, soit entré en Méditerranée le 25 août dernier, armé de 28 missiles de croisière Tomahawk capables de frapper n'importe quelle cible en Syrie.

Moscou met l'Occident en garde de ne pas «jouer avec le feu»

Ces craintes ont conduit Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, à rappeler, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue syrien tenue ce 30 août, la détermination de la Russie à aider la Syrie à mener à bien la reconquête intégrale de son territoire. «Nous avons des faits sous les yeux, et nous avons adressé une mise en garde forte à nos partenaires occidentaux de ne pas jouer avec le feu», a-t-il annoncé.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères syrien, Walid al-Moualem, a annoncé que Damas était déterminé à «aller jusqu'au bout» dans sa lutte pour libérer la province d'Idlib, dont il estime qu'elle est principalement tenue par les djihadistes du Front al-Nosra (branche syrienne d'Al-Qaïda désormais connue sous le nom de Front Fatah al-Cham).

Alors que l'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, s'inquiétait d'un usage d'armes chimiques par l'armée syrienne ainsi que par les combattants rebelles, le ministre syrien a martelé que son pays ne possédait pas d'armes chimiques. Il a en outre assuré que l'armée syrienne tenterait autant que possible d'éviter les pertes civiles lors de l'offensive à venir.

Lire aussi : Syrie : Moscou déconseille à Washington de s'engager «dans une nouvelle agression illégale»