Rétablissement des sanctions : l'Iran condamne la «guerre psychologique» menée par Washington

Une première salve de sanctions réimposées par les Etats-Unis contre l'Iran est entrée en vigueur ce 7 août, exerçant une pression économique sur Téhéran après le retrait unilatéral de Washington de l'accord historique sur le nucléaire iranien.

Dans un entretien télévisé à quelques heures du rétablissement de sévères sanctions américaines contre l'Iran le 7 août, Hassan Rohani a accusé Washington de «vouloir lancer une guerre psychologique contre la nation iranienne et provoquer des dissensions [parmi les Iraniens]». Ces sanctions ont été réinstaurées en raison du retrait unilatéral de Washington de l'accord historique sur le nucléaire iranien de 2015, signé par Téhéran, Washington, Téhéran, Moscou, Pékin, Paris, Londres et Berlin.

La veille, le président américain Donald Trump avait déclaré qu'il restait «ouvert» à un nouvel accord «plus global, qui concernerait l'ensemble des activités néfastes [de Téhéran], y compris son programme balistique et son soutien au terrorisme». «Soit [l'Iran] change son attitude menaçante et déstabilisatrice, et il pourra retourner dans le giron de l'économie mondiale, soit il continue sur la route de l'isolement économique», avait également martelé le président américain, maintenant une ligne intransigeante vis-à-vis de l'Iran depuis son élection.

La première vague de sanctions américaines anti-iraniennes, qui a pris effet ce 7 août, comprend des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale.

Elle sera suivie, en novembre, de mesures affectant le secteur pétrolier et gazier ainsi que la Banque centrale.

Le rétablissement des sanctions économiques a été décidé après le retrait unilatéral de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien, qui visait à garantir un caractère strictement pacifique du programme nucléaire iranien en le soumettant à une surveillance draconienne. Dans son dernier rapport en mai, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait attesté que l'Iran continuait de respecter ses engagements.

