Crash d'un avion militaire en Suisse : aucune des 20 personnes à bord de l'appareil n'a survécu

Un avion militaire de collection s'est écrasé sur une montagne du canton des Grisons, en Suisse. Aucun des 17 passagers et des trois membres de l'équipage n'a survécu à l'accident, dont les causes restent pour l'heure inconnues.

Le 4 août 2018, 20 personnes ont perdu la vie lors du crash d'un avion militaire de collection. L'appareil s'est écrasé contre le versant ouest du Piz Segnas, une montagne qui culmine à près 3 000 mètres, située dans les Grisons, canton alpin de l'est de la Suisse.

Un témoin cité par 20 minutes a expliqué qu'après avoir effectué un virage à 180 degrés, «l’avion est tombé comme une pierre vers le sol».

L’agence de presse ATS a rapporté que l’avion était un trimoteur «Junkers JU52 HB-HOT» construit en 1939 en Allemagne. Il appartenait à la compagnie suisse JU-Air, fondée en 1982 par des amis de l’Armée de l’air.

Si les causes de la catastrophe ne sont pour l'heure pas connues, une enquête a été ouverte par le ministère public de la Confédération, en collaboration avec le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE), le ministère public des Grisons et la police cantonale. Selon Daniel Knech, du SESE, une collision avec un obstacle, un câble ou un autre aéronef semble être exclue, tout comme la thèse d'une explosion en vol : «Il n'y a eu aucune influence extérieure», a-t-il précisé.

Kurt Waldmeier, le président-directeur de la compagnie JU-Air, a de son côté affirmé que l'appareil ne souffrait d'aucun problème technique et avait subi une récente inspection de maintenance en juillet.

Cette catastrophe aérienne s'ajoute à deux autres accidents d'avion de tourisme en Suisse, une série noire lors de laquelle 28 personnes ont au total trouvé la mort en l'espace de huit jours.

En effet, plus tôt dans la même journée, un petit appareil avec à son bord un couple et deux enfants en bas âge s'est écrasé dans une forêt à Hergiswil, dans le nord de la Suisse. L'avion a immédiatement pris feu et les secouristes n'ont pu retrouver aucun survivant. Le 27 juillet, quatre personnes avaient également perdu la vie dans le crash d'un avion de tourisme au sommet d'un glacier, dans le canton du Valais, dans le sud de la Suisse.

Lire aussi : Afrique de Sud : un crash d'avion filmé de l'intérieur par un passager (VIDEO)