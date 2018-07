Lavrov reçu à l'Elysée pour discuter de la situation en Syrie et en Ukraine

Emmanuel Macron et le ministère des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian ont reçu le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et le chef d'état-major Valery Guerassimov, le 24 juillet. Au centre des discussions, la Syrie et l'Ukraine.

D'après l'Elysée, le président de la République française Emmanuel Macron et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ont accueilli le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, ainsi que le chef d'état-major Valery Guerassimov, ce 24 juillet. Selon la présidence française, la situation en Syrie et en Ukraine aurait été au cœur des discussions entre les représentants politiques français et russes.

La rencontre, qui n'avait pas été annoncée, se serait tenue à la demande du président russe Vladimir Poutine, à la suite de son entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, le 21 juillet.

Avant d'arriver à Paris, Sergueï Lavrov et Valery Guerassimov se sont entretenus avec la chancelière allemande Angela Merkel et son chef de la diplomatie Heiko Maas, à Berlin, après avoir rencontré la veille le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en Israël.

La France et la Russie ont lancé dans la nuit du 20 au 21 juillet une opération humanitaire conjointe vers la Syrie, à destination d'une enclave rebelle reprise par Damas en avril. Une première dans le conflit qui ravage le pays depuis 2011.

Lire aussi : Paris et Moscou se lancent dans une opération humanitaire conjointe en Syrie