Japon : au moins 50 morts, 54 000 secouristes mobilisés après des pluies torrentielles (IMAGES)

Les pluies diluviennes qui ravagent la région de la préfecture d'Okayama au Japon ont déjà fait 57 victimes. Les intempéries perdurent sur la zone. L'eau monte et provoque des crues, faisant craindre un lourd bilan humain.

Crues exceptionnelles, glissements de terrain, inondations : des pluies torrentielles s'abattent sur le Japon depuis plusieurs jours. Des dizaines de milliers de secouristes luttent pour sauver les habitants pris au piège de ces intempéries record, notamment dans la préfecture d'Okayama, à l'extrémité sud de l'île de Honshu. Selon les autorités japonaises, 57 morts sont d'ores et déjà à déplorer. La chaîne publique nippone NHK fait de son côté état d'un bilan plus lourd de 65 morts et 61 disparus.

Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, a estimé ce 8 juillet lors d'une réunion de crise à Tokyo avec ses principaux ministres, que les secours menaient désormais une «course contre la montre» afin de pouvoir sauver les sinistrés piégés par les conséquences dramatiques de pluies exceptionnelles qui continuent de s'abattre violemment sur l'ouest du Japon.

© STR JIJI PRESS Source: AFP Evacuation de l'hôpital de Kurashiki le 8 juillet 2018.

La Croix-Rouge japonaise a usé de bateaux pour rejoindre les localités sinistrées dans la ville d'Hiroshima.

L'Agence de gestion des incendies et catastrophes naturelles a également fait savoir qu'une centaine d'habitants des régions les plus touchées avaient été blessés. L'état d'alerte maximal est maintenu sur deux provinces de l'ouest de l'archipel.

Japan floods: Scores dead and dozens missing as 2 million told to evacuate amid record rains

Read more: https://t.co/NwF2BDZ4Rcpic.twitter.com/Qt6r80uexi — World Outback News (@WON_Weather) July 8, 2018

Cité par l'AFP, Yoshihide Fujitani, responsable de la gestion des catastrophes de la préfecture d'Hiroshima a déclaré : «Les opérations de secours sont maintenues 24 heures sur 24. Nous prenons également en charge les personnes évacuées et tentons de remettre en état les infrastructures vitales comme les réseaux d'eau et le gaz. Nous faisons de notre mieux.»

Pas moins de 54 000 pompiers, policiers et militaires des Forces d'autodéfense s'emploient à l'heure actuelle à des missions de sauvetage sur toute la zone sinistrée. Malgré leurs efforts, certains lieux très reculés sont rendus totalement inaccessibles par ces crues d'une ampleur exceptionnelle. La télévision japonaise a diffusé des images d'habitants réfugiés sur leurs toits, attendant les secours en agitant des chiffons blancs.

Fifteen dead and 50 missing as heavy floods hit Japan. https://t.co/ptHwGa1UNypic.twitter.com/IBwsmThUcX — Jolly Mampilly (@jollymampilly) 8 juillet 2018

«C'est une situation anormale. N'approchez pas les zones à risque, restez vigilants», a souligné un responsable de l'agence météorologique japonaise lors d'un point presse. Malgré les messages d'alerte, certains habitants cherchent à fuir par leurs propres moyens et se trouvent pris au piège par la montée des eaux ou les glissements de terrain. Il a précisé que ces précipitations avaient dépassé des niveaux rarement atteints. Les intempéries devraient durer jusque dans la journée de ce 8 juillet.

In Japan. Look those situation in Ehime prefecture.#rain#flood https://t.co/tdzAvfl4Q1 — フリル (@ringofuriru) 8 juillet 2018

L'industrie nippone a également dû stopper ses activités. Les usines de Panasonic, Mitsubishi Motors et Mazda ont notamment été contraintes de stopper leurs chaînes de production dans la région. Un an plus tôt, jour pour jour, des intempéries similaires avaient fait une quinzaine de morts à Kyushu dans le sud-ouest du pays.

