La «race juive» est la plus intelligente du monde : quand un député israélien défend Nétanyahou

Le député Mikki Zohar a défendu ce 13 juin Benjamin Netanyahou. Il a estimé qu'il était normal que les sondages montrent que la population soutient son Premier ministre car la «race juive» a le «capital humain le plus élevé qui existe».

La «race juive» est la plus intelligente du monde et possède le capital humain le plus élevé : c'est ce qu'a estimé ce 13 juin un député israélien sur la radio 103FM, selon le quotidien israélien Times of Israel.

Interrogé sur la nouvelle affaire de corruption dans laquelle est englué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Miki Zohar a cité des sondages d'opinion montrant un large soutien de la population israélienne à son chef de gouvernement. Ces résultats montrent selon lui que, malgré la couverture médiatique de l'affaire, plutôt défavorable au Premier ministre, «les Juifs» ne sont pas dupes.

Le peuple juif et la race juive sont le capital humain le plus élevé qui existe, que pouvez-vous faire ?

«Je peux vous dire quelque chose de très simple. Vous ne pouvez pas berner les Juifs, quoi qu’en disent les médias. Le public israélien est un public qui appartient à la race juive, et l’ensemble de la race juive a le plus haut capital humain, le plus intelligent, le plus apte à comprendre. Le public sait ce que le Premier ministre fait pour le pays, et qu’il excelle dans ses fonctions», a expliqué Miki Zohar, qui appartient au parti de Benjamin Netanyahou. Le 13 février, la police israélienne a recommandé l'inculpation du Premier ministre pour corruption dans deux autres affaires.

Après avoir nié, Mikki Zohar persiste dans son éloge de la «race juive»

Cette remarque a notamment suscité l'ire d'un député arabe de la Knesset. Ahmad Tibi a en effet accusé son collègue d'élaborer sa propre théorie raciale. Sur Twitter, il a d'abord partagé une photo de Miki Zohar accompagné du commentaire «un élu dans "l'Etat juif" présente: la théorie raciale».

נבחר ציבור ב״מדינת היהודים״ מציג: תורת הגזע.. pic.twitter.com/g0uGhBpYt7 — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) 13 juin 2018

Il a ensuite diffusé une photo de lui-même en train de lire le livre d'Amos Elon Requiem allemand, qui décrit comment une petite minorité juive a été perçue comme une menace mortelle à l'intégrité nationale allemande.

אחרי דברי @zoharm7 . רקוויאם גרמני מאת עמוס אילון pic.twitter.com/I6cmgbhqwJ — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) 13 juin 2018

Le député Miki Zohar a riposté en tweetant: «Sur la couverture, il y a une photo d'Albert Einstein, un autre Juif qui a apporté de bonnes nouvelles au monde.» Il a également essayé d'apaiser la critique et tenté de clarifier ce qu'il voulait dire dans une interview à la chaîne de télévision Hadashot TV.

[Les Juifs] sont les personnes les plus intelligentes et les plus spéciales du monde

Le député a tout d'abord nié avoir fait référence à une quelconque suprématie de la race juive, avant d'être confronté à un enregistrement de ses propos. Mikki Zohar a finalement acquiescé et réitéré sa remarque : «Le peuple juif et la race juive sont le capital humain le plus élevé qui existe, que pouvez-vous y faire ?» Il a en outre fait savoir «ne pas avoir honte» que le peuple juif soit «le peuple élu». «Nous avons été bénis par Dieu. [Les Juifs] sont les personnes les plus intelligentes et les plus spéciales du monde», a-t-il réitéré.

Mikki Zohar a en outre cité toutes les innovations et découvertes attribuées à des Juifs. Il a ajouté qu'Israël avait, en 70 ans d’existence, accompli plus de choses que d’autres peuples en plusieurs millénaires.

