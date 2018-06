Tu veux voir ma grosse voiture ? Trump montre sa limousine «The Beast» à Kim Jong-un (VIDEO)

Lors d'un moment de répit pendant la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour, le président américain a tenu à présenter son énorme limousine surnommée «La Bête» au leader nord-coréen.

Si missiles atomiques et autre dénucléarisation ont composé le menu des discussions entre les deux présidents Donald Trump et Kim Jong-un, une courte distraction s'est imposée au cours de leur rencontre du 12 juin à Singapour. Le président américain a en effet tenu à montrer à son homologue sa Cadillac présidentielle surnommée The Beast («La bête») en raison de son poids, huit tonnes, conséquence des nombreuses couches de blindage qu'elle comporte.

#TuVeuxVoirMaBagnole?

Donald Trump a proposé à Kim Jong Un de voir l'intérieur de sa voiture officielle surnommée "the beast".

Pour rappel : Donald Trump estime déjà avoir un "bouton nucléaire" plus gros que celui du nord-Coréen. pic.twitter.com/WcsGL7eC6E — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 12 juin 2018

Les deux dirigeants ont été filmés au Capella Resort à Singapour, en train de s'approcher de la limousine noire blindée. Répondant à un geste de Donald Trump, un agent des services secrets a ouvert la porte passager. Kim Jong-un, affichant un large sourire, a brièvement jeté un œil à l'intérieur de la limousine avant de s'en éloigner en compagnie du président américain.

L'imposant véhicule noir avait été aperçu en train de circuler dans les rues de Singapour dans la matinée. Il était entouré de gardes du corps tous vêtus de costumes noirs identiques, courant autour du véhicule alors qu'il gagnait l’hôtel Saint Régis où Kim Jong-un séjournait durant le sommet.

Dotée de portes blindées de 20 centimètres d'épaisseur et de vitres épaisses de 12 centimètres, The Beast a été conçue pour garantir une sécurité maximale aux chefs d’Etat américains. Sa mise en service date de 2009, sous le mandat de Barack Obama.

