Le vrai faux sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour (PHOTOS)

Alors que la vraie rencontre en Donald Trump et Kim Jong-Un est prévue le 12 juin, à Singapour, pour un rapprochement historique entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, les sosies des deux dirigeants se sont réunis le 9 juin.

Avant de recevoir les dirigeants américain et nord-coréen pour un sommet historique le 12 juin prochain, Singapour a été le théâtre d'une drôle de scène. En témoignent ces photographies des sosies de Donald Trump et Kim Jong-un côte-à-côte ce 9 juin, donnant un aperçu au monde de ce à quoi pourrait ressembler la vraie rencontre entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.

© Tyrone Siu Source: Reuters Les sosies de Kim Jong-Un et Donald Trump à Singapour, le 9 juin 2018

Dennis Alan, dans le rôle de Donald Trump, et Howard X, dans celui de Kim Jong-un, se sont ainsi adonnés à une séance photo étonnante, sous l’œil amusé des personnes attablées devant eux.

Les deux sosies ont ensuite dîné ensemble, dans un restaurant de fruits de mer.

© Tyrone Siu Source: Reuters Le dîner des sosies de Donald Trump et Kim Jong-Un à Singapour, le 9 juin 2018

Donald Trump avait confirmé le 1er juin la tenue du sommet historique avec Kim Jong-Un le 12. Il s'apprête ainsi à devenir le premier président des Etats-Unis en exercice à s'entretenir en personne avec un héritier de la dynastie des Kim qui règne depuis 70 ans sur le nord de la péninsule coréenne. Il s'exprimait une semaine seulement après avoir annulé ce sommet, dénonçant «l'hostilité» de Pyongyang.

