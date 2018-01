L'armée russe va se doter de kalachnikovs nouvelle génération (VIDEO)

Après une série de tests, le ministère russe de la Défense a annoncé que le fabricant d'armes Kalachnikov livrerait de nouveaux fusils d'assaut dotés des dernières technologies. Ceux-ci s'intégreront aux prochains équipements de combat ultramodernes.

Les kalachnikovs AK-12, AK-15, AEK-971 et AEK-973 seront les armes de l'armée russe du XXIe siècle. Le ministère russe de la Défense a en effet donné son feu vert le 25 janvier 2018 : ses soldats vont recevoir quatre nouveaux fusils d'assaut kalachnikov de nouvelle génération.

D'après le journal officiel de la Défense russe Krasnaïa Zvezda daté du 29 janvier, ces nouveaux fusils ont subi une série de tests intensifs en 2017, avant de recevoir l'agrément du ministère. Le cahier des charges imposait notamment que les nouvelles armes soient compatibles avec l'équipement de combat russe du futur, Ratnik, qui intègre plusieurs nouvelles technologies dont celle de l'exosquelette.

Parmi les nouveaux fusil d'assaut qui seront livrés à l'armée russe, l'AK-12 et l'AK-15, respectivement de calibres 5,45 et 7,62 millimètres, ont été conçus selon les principes qui ont rendu célèbre le fabricant Kalachnikov : simplicité et fiabilité. Plusieurs points ont toutefois été perfectionnés à l'occasion de cette évolution. Les nouveaux kalachnikov disposent ainsi d'un canon facilement détachable et d'un système de fixation de type Picatinny permettant de les équiper de lunettes à visée laser.

