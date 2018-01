EN CONTINU : suivez le Congrès du dialogue national syrien à Sotchi

Depuis le 29 janvier, Sotchi, en Russie, est le théâtre d'une nouvelle session de pourparlers de paix en Syrie. A l'initiative de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, le Congrès du dialogue national syrien se poursuit jusqu'au 30 janvier.

Le Congrès du dialogue national syrien se tient à Sotchi, en Russie, les 29 et 30 janvier. Plus de 1 500 participants y sont attendus, parmi lesquels des représentants de la Russie, de l'Iran et de la Turquie – les trois pays à l'initiative de cette conférence pour la paix – mais aussi des membres des mouvements de l'opposition syrienne basée à l'extérieur du pays, tels que Qadri Jamil et Randa Kassis, respectivement délégués de la plate-forme de Moscou et de la plate-forme d'Astana.

L'objectif de ces deux journées de congrès est de restaurer le dialogue en Syrie, au sortir de sept ans de guerre civile, et de mettre en poser les fondements d'une nouvelle consitution syrienne.