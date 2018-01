Vladimir Poutine s'immerge dans l'eau glacée pour commémorer le baptême du Christ (PHOTOS, VIDEO)

A l'instar de milliers de Russes, Vladimir Poutine a bravé les températures rigoureuses de l'hiver pour se baigner dans des eaux glacées, afin de célébrer la fête chrétienne orthodoxe de la Théophanie.

Le président russe Vladimir Poutine, qui ne fait pas mystère de sa foi orthodoxe, s'est rendu dans la nuit du 18 au 19 janvier au lac Seliger au nord de Moscou, pour célébrer la Théophanie, l'Epiphanie orthodoxe. Conformément à la tradition, le président russe a plongé dans un bain glacé – une façon symbolique de commémorer le baptême du Christ il y a plus de deux millénaires, selon la Bible.

Le maître du Kremlin, arrivé vêtu d'un manteau de fourrure, a demandé aux journalistes présents sur place s'ils sentaient le froid, avant de pénétrer dans le lac béni par le clergé orthodoxe.

Selon la tradition orthodoxe, il faut s'immerger dans l'eau trois fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en souvenir du baptême de Jésus dans le Jourdain.

Cette tradition attire de plus en plus de monde en Russie, et ce sont désormais des centaines de milliers de personnes qui plongent dans l’eau glacée des rivières ou des lacs gelés tous les ans, par conviction religieuse mais aussi par défi.

En 2017, plus de deux millions de Russes avaient pris part à cette fête religieuse.