Maison de l'horreur découverte en Californie : 13 enfants séquestrés et torturés par leurs parents

Des enfants enchaînés dans le noir dans une odeur pestilentielle, habillés de façon identique et affublés de la même coupe au bol que leur père : les voisins ne se doutaient de rien. Mais l'une des fillettes a pu s'échapper et alerter la police.

Mais que se passait-il dans cette maison banale de banlieue américaine ? 13 frères et sœurs enfermés, dont un bébé de deux ans, pour certains enchaînés, affamés par leurs propres parents : la police a découvert une nouvelle maison de l'horreur en Californie, faisant frémir tout le pays et au-delà.

Le couple, qui vivait dans la ville de Perris, été incarcéré le 15 janvier pour torture et mise en danger d'enfants, d'après la police du comté de Riverside, à deux heures au sud-est de Los Angeles. La justice a fixé à 9 millions de dollars pour chacun d'entre eux la caution permettant leur éventuelle remise en liberté.

Sur une page Facebook au nom des parents, David et Louise Turpin, on voit le couple entouré des enfants, lors de leur mariage.

ATTENTION IMAGES PERTURBANTES

Capture d'écran Facebook

Louise Turpin (49 ans) porte une longue robe blanche, son époux un costume et ils sont entourés de 13 personnes qui semblent toutes être des enfants ou de jeunes adultes. Les filles aux cheveux longs et châtains portent toutes la même robe mauve à imprimé quadrillé, sauf le bébé en robe rose. Les garçons arborent costume et même coupe au bol que David Turpin (57 ans). Les deux tourtereaux ont même pris soin d'immortaliser leur union dans une vidéo souvenir, diffusée sur YouTube.

Les parents n'ont pour l'heure pas expliqué pourquoi plusieurs de leurs enfants avaient été retrouvés enchaînés à leur lit dans le noir et dans une odeur pestilentielle.

Des enfants «attachés avec des chaînes et des cadenas»

C'est l'une des sœurs, âgée de 17 ans, qui a mis fin au cauchemar de la fratrie. Elle est parvenue à s'échapper et a appelé le 14 janvier le numéro américain d'urgence 911 depuis un appareil portable trouvé dans la maison. L'adolescente, qui était «un peu maigre» et semblait n'avoir que 10 ans selon le communiqué de presse de la police, affirmait que ses 12 frères et sœurs étaient retenus à l'intérieur de la résidence par leurs parents. «Certains étaient attachés avec des chaînes et cadenas», a-t-elle encore précisé.

David et Louise Turpin, capture d'écran Facebook

A l'arrivée dans la maison, la police a initialement cru que les 12 personnes découvertes, «mal-nourries et très sales», étaient toutes mineures avant de réaliser que sept d'entre elles étaient adultes, âgées de 18 à 29 ans. La plus jeune avait deux ans.

La gravité de la situation semble toutefois avoir échappé au voisinage. «Je me suis dit qu'ils suivaient des cours à domicile [un système relativement fréquent aux Etats-Unis]», témoigne une voisine, citée par le Los Angeles Times. Et d'ajouter : «On sentait qu'il y avait quelque chose de louche mais on ne veut pas penser du mal des gens.»

