Bagarre entre élèves dans une école en Russie : 12 blessés par arme blanche

Au moins onze élèves et un enseignant ont été blessés à l'arme blanche le 15 janvier dans une école à Perm en Russie, selon les autorités. Les faits se sont déroulés à 8h19, heure locale, alors que les enfants effectuaient leur rentrée après les vacances de fin d'année.

© 59.ru

Les adolescents à l'origine de la rixe ont été interpellés, mais le motif exact de l'incident n'est pas encore connu, selon l'agence RIA Novosti, qui a interrogé un membre des services de secours.

Selon cette même source, sept victimes ont été prises en charge à l'hôpital. L'enseignant touché et un des élèves se trouvent dans un état grave et reçoivent actuellement des soins chirurgicaux, selon une déclaration du ministère russe de la Santé, dont le porte-parole a précisé : «L'enseignant et un garçon de 16 ans ont subi de graves blessures. Ils ont tous deux été blessés au cou.»

Selon la chaîne Telegram Mash, l'un des assaillants serait un jeune homme de 16 ans, qui aurait été épaulé par l'un de ses amis. Il s'agirait d'une vengeance après la publication sur les réseaux sociaux d'un message injurieux.