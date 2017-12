Colorado : une biche invite toute sa famille à faire du shopping (PHOTOS)

Belle surprise de Noël pour une commerçante américaine : après avoir chassé une biche un peu curieuse venue fouiner dans sa boutique, elle a vu l'animal revenir... avec trois de ses congénères. Des photos adorables qui font le tour du web.

Lori Jones possède une petite épicerie au pied de la chaîne des Rocheuses dans le Colorado, à Fort Collins. Elle était tranquillement attelée à ranger les provisions dans son magasin quand elle a aperçu une biche dans l'encadrement de la porte, qui faisait mine de vouloir entrer.

Lorsque le cervidé s'est approché d'un présentoir à lunettes, la tenancière de la boutique a décidé de pousser la bête à rejoindre les siens en la chassant de sa boutique.

© Lori Jones

Elle croyait avoir fait déguerpir l'animal...

Mais une demi-heure plus tard, l'animal est revenu avec trois de ses congénères (membres de la même famille, selon la commerçante). Comme les bêtes semblaient avoir faim, elle a consenti à les nourrir, au moyen de gâteaux... qu'elle a répandus en direction des bois, afin de les faire partir. Mais, pour le plus grand plaisir des internautes, elle a pris le temps de réaliser quelques clichés de ces petits audacieux. Des photos qu'elle a ensuite diffusées sur les réseaux sociaux.

Les petits attendaient au niveau de la porte, l'air de dire "on peut entrer aussi ?"

Lori Jones a détaillé toute cette aventure digne d'un conte de Noël au site américain spécialisé dans l'actualité animalière, The Dodo : «C'était hilarant. Je n'en pouvais plus de rire. [...] J'étais dans l'arrière-boutique en train de faire l'inventaire et je la trouve là, en sortant. Cette fois avec ses jumeaux et un faon qu'elle avait adopté. Les petits attendaient au niveau de la porte, l'air de dire "on peut entrer aussi ?" J'ai dit "non". C'était tellement drôle !»

L'épicière a pris soin de préciser que d'habitude, elle ne jetait pas de nourriture aux bêtes sauvages, de crainte de leur faire prendre de mauvaises habitudes.

Twitter se régale

Bien entendu, les clichés saisissants de Lori Jones ont déjà fait l'objet de bien des détournements sur le web, les internautes semblant particulièrement s'amuser à faire parler les quatre animaux, comme dans quelque comédie ou dessin animé...

