Argentine : une manifestation contre la réforme des retraites tourne à l’émeute (VIDEO)

L’examen par les députés d’un projet de loi portant sur la réforme du régime des retraites a fait descendre dans les rues de Buenos Aires des milliers de manifestants. De violents affrontements ont émaillé cette démonstration de force.

A l’appel de syndicats et de partis politiques de l’opposition, des milliers de manifestants ont battu le pavé à Buenos Aires, en Argentine, le 18 décembre afin de contraindre le gouvernement à retirer sa réforme des retraites.

Plus de 160 personnes ont été blessées lors d’une manifestation contre la réforme des retraites en Argentinehttps://t.co/ZRAMSvyzippic.twitter.com/Z25seEb9w3 — Sputnik France (@sputnik_fr) 19 décembre 2017

Pacifique au début, cette démonstration de force a toutefois tourné à l'émeute lorsque plusieurs centaines de casseurs ont lancé sur les forces de l'ordre des pierres, des bouteilles et des fumigènes. Selon la chaîne de télévision publique argentine Todo Noticias, ces affrontements ont provoqué 162 blessés dont 88 parmi les policiers. Par ailleurs, une soixantaine d'individus ont été interpellés.

La réforme prévoit de réduire l'augmentation des retraites en la référençant à l'indice officiel mesurant la hausse des prix. Elle prévoit également un report de l'âge de départ à la retraite de 65 à 70 ans pour les hommes et de 60 à 63 ans pour les femmes. Ebranlée par une grave crise économique, l’Argentine enregistre ces deux dernières années une hausse importante de son déficit et une forte inflation qui affecte directement les ménages les plus modestes. Pour faire sortir le pays de la crise, le président argentin, Mauricio Macri, entend poursuivre sa politique d’austérité.

