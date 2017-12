D'Angelina Jolie à «zombie» ? Les troublants résultats de la chirurgie esthétique d'une Iranienne

Fan d'Angelina Jolie depuis son plus jeune âge, Sahar Tabar affirme avoir subi 50 opérations de chirurgie esthétique dans l'espoir de lui ressembler. Pas sûr pour autant que l'actrice se reconnaisse en elle...

Une jeune Iranienne de 19 ans, Sahar Tabar, est prête à tout pour ressembler à son idole, l'actrice Angelina Jolie. Elle affirme avoir subi près de 50 opérations de chirurgie esthétique et perdu 40 kilos pour s'approcher au plus près du look de la star de cinéma. Une quête qu'elle a poussée trop loin selon sa famille et ses amis, rapporte la version britannique du quotidien Metro, le 30 novembre.

Le résultat n'a d'ailleurs pas convaincu nombre d'internautes, qui ont laissé sur son compte Instagram des messages cruels, jugeant par exemple qu'elle ressemblait plus à un «zombie» qu'à l'actrice.

D'autres l'ont comparée à un personnage du film d'animation Les noces funèbres de Tim Burton, cadavre d'une jeune mariée.

Si les spéculations sur l'usage du logiciel Photoshop pour modifier certains de ses clichés vont bon train, certains de ses fans de longue date sur le réseau social assurent que son look est «radicalement différent» comparé à précédemment.

