«Faites comme des lapins !» : En Pologne, une pub pour relancer la natalité fait polémique

Pour soutenir une natalité en berne, Varsovie a invité les Polonais à adopter les bonnes habitudes des lapins. Une alimentation saine, un style de vie actif, autant d’éléments qui favoriseraient la procréation. Le spot a dû être supprimé.

«Nous, les lapins, nous savons comment obtenir une progéniture abondante ! Si tu veux devenir parent, fais comme les lapins !» Dans une jolie petite vidéo diffusée par le ministère de la Santé de Pologne, un lapin enseigne aux Polonais comment avoir des enfants. Les conseils du «rongeur» (aujourd'hui classé parmi les lagomorphes), qui assure avoir 62 frères et sœurs sont nombreux : beaucoup d’exercices, une alimentation saine et un stress réduit à sa plus simple expression. Voici donc les solutions pour une reproduction garantie. Une brève apparition d’un couple humain profitant d’un pique-nique en pleine nature suggère qu’une d’ambiance bucolique et romantique pourrait favoriser ce processus salvateur pour la nation.

Dans une déclaration à Associated Press, le ministère polonais a expliqué qu’il souhaitait encourager les Polonais en âge de procréer – entre 18 et 45 ans – à adopter un style de vie plus sain pour améliorer leur «santé reproductive». Dernière tentative en date du gouvernement conservateur de renverser la triste tendance de diminution de population. Avec 38 millions d’habitants, la Pologne présente un taux de natalité de 1,32 (données du 2015), l'un des plus bas au sein de l'Union européenne – seul le Portugal est derrière elle.

L'initiative du gouvernement polonais prenait exemple sur le Danemark, où un spot publicitaire incitant les Danois à faire l’amour pour avoir plus d’enfants a fait sensation. «Faites-le pour le Danemark !», clamait une voix-off dans une vidéo ludique, qui a d’ailleurs plutôt mis l’accent sur les humains que sur les animaux. Succès majeur : après le lancement du campagne, le taux de natalité a entamé une croissance notable.

Une vaste polémique

Cependant, tout ne s’est pas déroulé si paisiblement en Pologne. Le spot qui a coûté près de 700 000 euros au gouvernement n’a en fait pas plu à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient partagées. Nombreux sont ceux qui y ont vu un message offensant à l'égard des familles nombreuses. «Je ne comprends pas pourquoi le ministère de la Santé les a traité d’idiots», a écrit un utilisateur.

Mam szacunek dla "dużych rodzin" - więc nie rozumiem czemu Ministerstwo Zdrowia potraktowało je jak idiotów. — Krzysztof Luft (@KrzyLuft) 9 ноября 2017 г.

D’autres citoyens du pays majoritairement catholiques ont dénoncé un appel à créer une famille en suivant l'exemple d'animaux qui procréent sans mariage ou... famille.

Króliki reprodukują się bez ślubu i ten model rodziny zaleca Ministerstwo Zdrowia. — WB40 (@wb40pl) 8 ноября 2017 г.

«Je n'y ai pas cru. J’ai vu ça et je ne le crois toujours pas», a déclaré sur Twitter l’ex-ministre polonais de la Santé Bartosz Arłukowicz.

Nie wierzyłem. Zobaczyłem. I dalej nie wierzę.

Radziwiłł i jego króliki.



Świat w 2010r przyznał nagrodę Nobla dr Edwards’owi za in vitro. — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) 7 ноября 2017 г.

La publicité a aussi attiré les foudres de l’Association polonaise de soutien des personnes stériles, qui a rappelé que leurs problèmes sont souvent liés à des troubles graves qui n’ont rien à voir avec leur style de vie ou leur alimentation. L’Association a envoyé une lettre au gouvernement soulignant que la vidéo pourrait blesser des personnes souffrant de stérilité et pourrait être perçue comme une simple incitation à une multiplication des rapports sexuels.

A l’heure de publier cet article, le spot a été supprimé du compte YouTube du ministère polonais de la Santé. Ce dernier a déclaré à AP qu'il voulait simplement sensibiliser l'opinion publique au problème de natalité, «sans offense ni vulgarité», selon les autorités. D’après les médias locaux, des affiches représentant des lapins qui invitent les Polonais à procréer sont toujours visibles dans les rues de plusieurs villes du pays.