Moscou annonce une rencontre entre Poutine et Trump le 10 novembre au Vietnam

Une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump aura lieu le 10 novembre au Vietnam, selon le Kremlin. Le président américain avait déjà évoqué la possibilité d'une telle rencontre.

«Le moment exact de la rencontre [entre Vladimir Poutine et Donald Trump] est en train d’être négocié actuellement, ce sera le [10 novembre]», a déclaré le conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov, cité par l'agence officielle TASS le 9 novembre.

Les deux dirigeants participeront à partir du 10 novembre au sommet du Forum des pays de l'Asie-Pacifique (APEC), à Danang, au Vietnam.

Lors d'un échange avec les journalistes à bord d'Air Force One le 5 novembre, Donald Trump avait clairement évoqué l'éventualité d'une telle rencontre avec son homologue russe.

«Je pense qu'il est prévu que je rencontre Poutine, oui», avait affirmé le président américain. «Nous voulons l'aide de Poutine sur la Corée du Nord», avait-il ajouté.

Le 8 novembre, alors qu'il s'exprimait à Pékin aux côtés de son homologue chinois, Donald Trump a de nouveau appelé Moscou à faire pression sur Pyongyang pour aider à résoudre «cette situation potentiellement dramatique».

Interrogé à Pékin où il accompagne le président américain, le secrétaire d'Etat Rex Tillerson a lui affirmé qu'une telle rencontre n'avait pas encore été validée. «Nous poursuivons nos conversations. [...] La question est de savoir si nous avons suffisamment de substance», a expliqué le chef de la diplomatie américaine, évoquant en outre les discussions en cours sur la Syrie ou l'Ukraine.

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus pour la première fois en juillet de cette année en marge du sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne. Pendant cette rencontre longuement attendue les deux dirigeants ont discuté de la crise en Ukraine, de la lutte contre Daesh et de sécurité informatique. Moscou et Washington s'étaient déclarés satisfaits de cette rencontre.